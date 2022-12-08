08 декабря 2022

В мэрии Кургана рассказали, как Ситникова будет общаться с жителями

Глава Кургана Елена Ситникова примет участие в прямом эфире на радио
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган, ситникова елена
Мэр Кургана перед Новым годом пообщается с горожанами в прямом эфире Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова в декабре планирует принять участие в прямом эфире на областном радио. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации в ответ на редакционный запрос.

«В декабре запланирован прямой эфир на областном радио. Кроме этого, глава города в течение года на постоянной основе принимает участие в прямых трансляциях, которые проводят правительство Курганской области и Центр управления регионом. Во время них она отвечает на вопросы горожан», — сообщили в пресс-службе мэрии. Как уточнили в администрации Кургана, с горожанами мэр общается во время рабочих выездов.

Курганские власти отрабатывают все комментарии, которые поступают от жителей через социальные сети. Кроме этого, от администрации города в прямых эфирах принимали участие первый замглавы Кургана Павел Каргаполов, директоры департаментов и руководители муниципальных учреждений.

Ранее URA.RU писало, что 7 декабря с жителями региона в прямом эфире общался губернатор Курганской области Вадим Шумков. Трансляция велась в официальной группе местного телеканала в социальной сети «ВКонтакте».

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Глава Кургана Елена Ситникова в декабре планирует принять участие в прямом эфире на областном радио. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации в ответ на редакционный запрос. «В декабре запланирован прямой эфир на областном радио. Кроме этого, глава города в течение года на постоянной основе принимает участие в прямых трансляциях, которые проводят правительство Курганской области и Центр управления регионом. Во время них она отвечает на вопросы горожан», — сообщили в пресс-службе мэрии. Как уточнили в администрации Кургана, с горожанами мэр общается во время рабочих выездов. Курганские власти отрабатывают все комментарии, которые поступают от жителей через социальные сети. Кроме этого, от администрации города в прямых эфирах принимали участие первый замглавы Кургана Павел Каргаполов, директоры департаментов и руководители муниципальных учреждений. Ранее URA.RU писало, что 7 декабря с жителями региона в прямом эфире общался губернатор Курганской области Вадим Шумков. Трансляция велась в официальной группе местного телеканала в социальной сети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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