В мэрии Кургана рассказали, как Ситникова будет общаться с жителями

Глава Кургана Елена Ситникова примет участие в прямом эфире на радио

Мэр Кургана перед Новым годом пообщается с горожанами в прямом эфире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова в декабре планирует принять участие в прямом эфире на областном радио. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации в ответ на редакционный запрос.

«В декабре запланирован прямой эфир на областном радио. Кроме этого, глава города в течение года на постоянной основе принимает участие в прямых трансляциях, которые проводят правительство Курганской области и Центр управления регионом. Во время них она отвечает на вопросы горожан», — сообщили в пресс-службе мэрии. Как уточнили в администрации Кургана, с горожанами мэр общается во время рабочих выездов.

Курганские власти отрабатывают все комментарии, которые поступают от жителей через социальные сети. Кроме этого, от администрации города в прямых эфирах принимали участие первый замглавы Кургана Павел Каргаполов, директоры департаментов и руководители муниципальных учреждений.

Ранее URA.RU писало, что 7 декабря с жителями региона в прямом эфире общался губернатор Курганской области Вадим Шумков. Трансляция велась в официальной группе местного телеканала в социальной сети «ВКонтакте».