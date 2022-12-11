В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

12 декабря 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Тюменцев предупреждают о сильном порывистом ветре и метели Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду и метель будут наблюдаться в Тюменской области до 20:00 12 декабря. Предупреждение об опасном явлении на своем сайте разместил областной Гидрометцентр. «Предупреждение, Тюменская область. Местами метель, порывы ветра до 17 метров в секунду. Период предупреждения до 20:00 12 декабря», — сообщает тюменский Гидрометцентр на своем сайте. В подобных условиях гражданам советуют держаться подальше от деревьев, линий электропередач, строек и плохо закрепленных конструкций. Ветер заявленной силы способен гнуть стволы деревьев, обрывать провода и наносить другой урон, опасный для инфраструктуры и человека.

Штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду и метель будут наблюдаться в Тюменской области до 20:00 12 декабря. Предупреждение об опасном явлении на своем сайте разместил областной Гидрометцентр. «Предупреждение, Тюменская область. Местами метель, порывы ветра до 17 метров в секунду. Период предупреждения до 20:00 12 декабря», — сообщает тюменский Гидрометцентр на своем сайте. В подобных условиях гражданам советуют держаться подальше от деревьев, линий электропередач, строек и плохо закрепленных конструкций. Ветер заявленной силы способен гнуть стволы деревьев, обрывать провода и наносить другой урон, опасный для инфраструктуры и человека.