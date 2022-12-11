11 декабря 2022
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В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, снегопад, ветер, пурга, снег в городе, женщина с зонтом
Тюменцев предупреждают о сильном порывистом ветре и метели Фото:

Штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду и метель будут наблюдаться в Тюменской области до 20:00 12 декабря. Предупреждение об опасном явлении на своем сайте разместил областной Гидрометцентр.

«Предупреждение, Тюменская область. Местами метель, порывы ветра до 17 метров в секунду. Период предупреждения до 20:00 12 декабря», — сообщает тюменский Гидрометцентр на своем сайте.

В подобных условиях гражданам советуют держаться подальше от деревьев, линий электропередач, строек и плохо закрепленных конструкций. Ветер заявленной силы способен гнуть стволы деревьев, обрывать провода и наносить другой урон, опасный для инфраструктуры и человека.

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Штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду и метель будут наблюдаться в Тюменской области до 20:00 12 декабря. Предупреждение об опасном явлении на своем сайте разместил областной Гидрометцентр. «Предупреждение, Тюменская область. Местами метель, порывы ветра до 17 метров в секунду. Период предупреждения до 20:00 12 декабря», — сообщает тюменский Гидрометцентр на своем сайте. В подобных условиях гражданам советуют держаться подальше от деревьев, линий электропередач, строек и плохо закрепленных конструкций. Ветер заявленной силы способен гнуть стволы деревьев, обрывать провода и наносить другой урон, опасный для инфраструктуры и человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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