Продажа техники Apple принесет доход жителям ЯНАО от 300 тысяч рублей

Стоимость франшизы по продаже техники Apple не указана Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителям ЯНАО предлагают приобрести франшизу по продаже техники Apple. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, прибыль составит от 300 тысяч рублей в месяц.

«Откройте магазин King Store в вашем городе и зарабатывайте от 300 000 рублей чистой прибыли, продавая технику Apple. Мы — федеральная сеть. Востребованные смартфоны из премиум-сегмента и еще более 14 групп товаров, таких как умные часы, bluetooth-наушники, планшеты и многое другое», — говорится в объявлении.

Продавец отметил, что для партнеров будут действовать оптовые цены, а все гарантийные работы берет на себя сервис Apple на бесплатной основе. Автор в объявлении указал пошаговый план совместной работы со дня заключения договора до торжественного открытия магазина.

Агентство пыталось связаться с компанией King Store, которая занимается продажей франшизы, и узнать об условиях работы в период санкций. На момент публикации этого сделать не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске телефон компании Apple выставили на продажу за миллион рублей. В Новом Уренгое владельцы были готовы продать технику из-за роста цен.

Из-за санкционной политики Запада стоимость иностранных товаров возросла. Компания Apple отказалась поставлять новую технику в РФ, которую презентовала весной. Кроме нее, с российского рынка ушли многие западные компании. Санкционная политика Запада, направленная против рядовых граждан, по мнению президента РФ имеет все признаки агрессии, а также войны экономическими, политическими и информационными средствами.