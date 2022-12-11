11 декабря 2022

Под Тюменью водитель влетел в дорожный знак и скончался

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, дорожные работы, дорожный знак, ремонт дороги
В селе Ошуково произошло смертельное ДТП Фото:

В селе Ошуково Тюменского района внедорожник съехал с дороги и врезался в дорожный знак. Водитель 67 лет скончался. Информацию об этом разместили в telegram-канале УГИБДД Тюменской области.

«По предварительным данным, мужчина ехал с женой, разговаривал, потом вдруг замолчал, а машина съехала с дороги. Возможно, у человека случился сердечный приступ. Причину гибели автомобилиста определит посмертная судебно-медицинская экспертиза», — сообщается в публикации канала.

Ранее URA.RU писало, что под Тобольском дважды сбили пьяного пешехода. Мужчина стоял на середине дороги, в результате чего на него наехала легковушка. После удара его отбросило на соседнюю полосу, где на него наехал еще один автомобиль. Мужчина скончался на месте.

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В селе Ошуково Тюменского района внедорожник съехал с дороги и врезался в дорожный знак. Водитель 67 лет скончался. Информацию об этом разместили в telegram-канале УГИБДД Тюменской области. «По предварительным данным, мужчина ехал с женой, разговаривал, потом вдруг замолчал, а машина съехала с дороги. Возможно, у человека случился сердечный приступ. Причину гибели автомобилиста определит посмертная судебно-медицинская экспертиза», — сообщается в публикации канала. Ранее URA.RU писало, что под Тобольском дважды сбили пьяного пешехода. Мужчина стоял на середине дороги, в результате чего на него наехала легковушка. После удара его отбросило на соседнюю полосу, где на него наехал еще один автомобиль. Мужчина скончался на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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