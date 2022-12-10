Мужчина переходил трассу вне зоны пешеходного перехода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольском районе на трассе дважды сбили пьяного пешехода. Мужчина стоял на середине дороги. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«На 267 км трассы возле деревни Медведчиково (Тобольский район, — прим URA.RU) около восьми утра сбили человека. Он скончался на месте», — написал анонимный пользователь в сообществе «Типичный Тобольск».

Он добавил, что пешеход был пьян и стоял посреди дороги. В результате чего на него наехала легковушка, которая пыталась обогнать большегруз. От удара мужчину отбросило на другую полосу, где на него произошел наезд еще одного автомобиля.

По предварительным данным УГИБДД по Тюменской области, погибший пешеход — 22-летний житель деревни Башково. Он переходил трассу вне зоны пешеходного перехода, и был сбит сначала «Хондой», а затем попал под колеса «Фольксваген». Оба водители ехали из Увата в Тюмень.

Ранее URA.RU сообщало, что недалеко от Тюмени пьяный водитель улетел в кювет. Водитель не в первый раз садится за руль в нетрезвом виде. За последние пять лет его трижды привлекали к уголовной ответственности за данное нарушение.