12 декабря 2022

Курганец пытался избежать штрафа за нападение на полицейского, занявшись благотворительностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец хотел «откупиться» от наказания благотворительностью Фото:

Житель Кургана пытался избежать наказания в виде штрафа за нападение на сотрудника ГИБДД, оказав помощь детскому центру и фонду ветеранов МВД. Об этом сообщается в официальных документах городского суда.

«Суд, несмотря на то, что подсудимый добровольно оказал помощь ГБУ „Центр помощи детям №1“ и фонду „Ветеранов МВД России“ по 5 000 рублей, пришел к выводу об отказе в ходатайстве о прекращении уголовного преследования. Городской суд также пришел к выводу, что обвинение обоснованно и подтверждено доказательствами», — указано в судебном акте дела.

Сообщается, что курганца на машине «Лада Приора» остановил сотрудник ГИБДД. Полицейский заметил, что водитель находится в пьяном состоянии и попросил его пройти медосвидетельствование, чтобы зафиксировать административное нарушение. Тогда мужчина попытался сбежать, но был пойман инспекторами ДПС. Курганец при попытке сопротивления ударил представителя власти по левой ноге. Свою вину курганец на заседании городского суда признал.

Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области с палками напал на автомобиль участкового полиции. В Шадринском муниципальном округе мужчина напал на служебный автомобиль, в котором находился полицейский. Курганца удалось успокоить с помощью наряда, который приехал на место позднее.

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Житель Кургана пытался избежать наказания в виде штрафа за нападение на сотрудника ГИБДД, оказав помощь детскому центру и фонду ветеранов МВД. Об этом сообщается в официальных документах городского суда. «Суд, несмотря на то, что подсудимый добровольно оказал помощь ГБУ „Центр помощи детям №1“ и фонду „Ветеранов МВД России“ по 5 000 рублей, пришел к выводу об отказе в ходатайстве о прекращении уголовного преследования. Городской суд также пришел к выводу, что обвинение обоснованно и подтверждено доказательствами», — указано в судебном акте дела. Сообщается, что курганца на машине «Лада Приора» остановил сотрудник ГИБДД. Полицейский заметил, что водитель находится в пьяном состоянии и попросил его пройти медосвидетельствование, чтобы зафиксировать административное нарушение. Тогда мужчина попытался сбежать, но был пойман инспекторами ДПС. Курганец при попытке сопротивления ударил представителя власти по левой ноге. Свою вину курганец на заседании городского суда признал. Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области с палками напал на автомобиль участкового полиции. В Шадринском муниципальном округе мужчина напал на служебный автомобиль, в котором находился полицейский. Курганца удалось успокоить с помощью наряда, который приехал на место позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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