На новогодней елке в зоопарке Перми устроят соревнования тараканов

Зоопарк приглашает пермяков отметить Новый год
Пермский зоопарк приглашает посетителей на новогоднюю елку. В зверинце она будет не совсем обычной — организаторы устроят тараканьи бега, а также покажут, как едят медведи и обезьяны. Праздничный анонс опубликован в соцсетях зоопарка.
«В Пермском зоопарке состоится новогодняя елка. Посетителей ожидает праздничная программа, подарки, показательные кормления белых медведей и тамаринов, тараканьи бега», — указано в объявлении.
Состоится праздник 17 декабря с 13:00. Вход — по обычным билетам зоопарка.
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