12 декабря 2022

На новогодней елке в зоопарке Перми устроят соревнования тараканов

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Зоопарк. Пермь, зоопарк, вход
Зоопарк приглашает пермяков отметить Новый год Фото:

Пермский зоопарк приглашает посетителей на новогоднюю елку. В зверинце она будет не совсем обычной — организаторы устроят тараканьи бега, а также покажут, как едят медведи и обезьяны. Праздничный анонс опубликован в соцсетях зоопарка.

«В Пермском зоопарке состоится новогодняя елка. Посетителей ожидает праздничная программа, подарки, показательные кормления белых медведей и тамаринов, тараканьи бега», — указано в объявлении.

Состоится праздник 17 декабря с 13:00. Вход — по обычным билетам зоопарка.

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Пермский зоопарк приглашает посетителей на новогоднюю елку. В зверинце она будет не совсем обычной — организаторы устроят тараканьи бега, а также покажут, как едят медведи и обезьяны. Праздничный анонс опубликован в соцсетях зоопарка. «В Пермском зоопарке состоится новогодняя елка. Посетителей ожидает праздничная программа, подарки, показательные кормления белых медведей и тамаринов, тараканьи бега», — указано в объявлении. Состоится праздник 17 декабря с 13:00. Вход — по обычным билетам зоопарка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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