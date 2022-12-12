Власти раскрыли дату открытия главного катка Тюмени

В Тюмени 17 декабря откроют городской каток на набережной

13 декабря 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Тюменцев приглашают на праздничное открытие самого большого катка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самый большой каток Тюмени, расположенный на набережной Туры, откроется 17 декабря в 18:00. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «17 декабря в 18:00 состоится праздничное открытие самого большого катка на набережной реки Туры (площадь около „Конторы пароходства“, ул. 25 Октября, 23а, стр. 1). На ледовой арене развернется новогодняя сказка», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Горожан ждет не только представление, но и дискотека на льду. Для комфорта посетителей возле катка установлен шатер с обогревом, в нем же есть пункт проката. Ранее URA.RU писало, где в Тюмени можно бесплатно покататься на горках. В списке более 30 адресов.

Самый большой каток Тюмени, расположенный на набережной Туры, откроется 17 декабря в 18:00. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «17 декабря в 18:00 состоится праздничное открытие самого большого катка на набережной реки Туры (площадь около „Конторы пароходства“, ул. 25 Октября, 23а, стр. 1). На ледовой арене развернется новогодняя сказка», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Горожан ждет не только представление, но и дискотека на льду. Для комфорта посетителей возле катка установлен шатер с обогревом, в нем же есть пункт проката. Ранее URA.RU писало, где в Тюмени можно бесплатно покататься на горках. В списке более 30 адресов.