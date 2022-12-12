12 декабря 2022

Власти раскрыли дату открытия главного катка Тюмени

В Тюмени 17 декабря откроют городской каток на набережной
© Служба новостей «URA.RU»
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Катки. Тюмень, каток, набережная туры, катание на коньках, молодежь, каток на набережной
Тюменцев приглашают на праздничное открытие самого большого катка Фото:

Самый большой каток Тюмени, расположенный на набережной Туры, откроется 17 декабря в 18:00. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«17 декабря в 18:00 состоится праздничное открытие самого большого катка на набережной реки Туры (площадь около „Конторы пароходства“, ул. 25 Октября, 23а, стр. 1). На ледовой арене развернется новогодняя сказка», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Горожан ждет не только представление, но и дискотека на льду. Для комфорта посетителей возле катка установлен шатер с обогревом, в нем же есть пункт проката.

Ранее URA.RU писало, где в Тюмени можно бесплатно покататься на горках. В списке более 30 адресов.

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Самый большой каток Тюмени, расположенный на набережной Туры, откроется 17 декабря в 18:00. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «17 декабря в 18:00 состоится праздничное открытие самого большого катка на набережной реки Туры (площадь около „Конторы пароходства“, ул. 25 Октября, 23а, стр. 1). На ледовой арене развернется новогодняя сказка», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Горожан ждет не только представление, но и дискотека на льду. Для комфорта посетителей возле катка установлен шатер с обогревом, в нем же есть пункт проката. Ранее URA.RU писало, где в Тюмени можно бесплатно покататься на горках. В списке более 30 адресов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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