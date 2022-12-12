12 декабря 2022

В тюменской Госавтоинспекции сменился начальник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. ЯНАО, рейд, мигалка, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс, проверка на дорогах
Начальником ГИБДД по г. Тюмени стал Артем Сотников Фото:

Начальником ГИБДД по Тюмени назначен Артем Сотников. Об этом сообщил telegram-канал областной Госавтоинспекции. Сотников исполнял обязанности руководителя городского отдела ведомства с сентября 2022 года.

«Начальником отдела ГИБДД УМВД России по Тюмени назначен Артем Станиславович Сотников. Всю свою служебную деятельность посвятил Госавтоинспекции. Имеет два высших образования: юридическое и техническое. Начал службу в органах внутренних дел в 2006 году в должности инспектора ДПС полка ДПС ГИБДД при ГУВД Тюменской области, более десяти лет служил в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе», — указано в сообщении областной Госавтоиснпекции.

В сентябре 2022 года Сотников был назначен на должность и. о. руководителя ГИБДД по г. Тюмени. Это произошло после того, как экс-глава городского отдела Госавтоинспекции Василий Ренцанов пошел на повышение и был назначен заместителем начальника областного управления ведомства.

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени

Начальником ГИБДД по Тюмени назначен Артем Сотников. Об этом сообщил telegram-канал областной Госавтоинспекции. Сотников исполнял обязанности руководителя городского отдела ведомства с сентября 2022 года. «Начальником отдела ГИБДД УМВД России по Тюмени назначен Артем Станиславович Сотников. Всю свою служебную деятельность посвятил Госавтоинспекции. Имеет два высших образования: юридическое и техническое. Начал службу в органах внутренних дел в 2006 году в должности инспектора ДПС полка ДПС ГИБДД при ГУВД Тюменской области, более десяти лет служил в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе», — указано в сообщении областной Госавтоиснпекции. В сентябре 2022 года Сотников был назначен на должность и. о. руководителя ГИБДД по г. Тюмени. Это произошло после того, как экс-глава городского отдела Госавтоинспекции Василий Ренцанов пошел на повышение и был назначен заместителем начальника областного управления ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...