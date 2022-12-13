13 декабря 2022
12 декабря 2022

На трассе Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибли жители Челябинской и Орловской областей Фото:

На федеральной трассе Тюмень-Омск столкнулись две фуры. Оба водителя погибли. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«На 308-м километре автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе столкнулись два большегруза „МАН“ и „МАЗ“. Фуру „МАЗ“ буксировал другой большегруз», — рассказали в ведомстве.

Там же добавили, что в результате аварии погибли водители 58-ми и 30-ти лет. Они являлись жителями Челябинской и Орловской областей. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что под Тюменью перекрыли трассу из-за массового ДТП со школьным автобусом. На 62 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе столкнулись «Рено», школьный автобус и «Газель».

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На федеральной трассе Тюмень-Омск столкнулись две фуры. Оба водителя погибли. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «На 308-м километре автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе столкнулись два большегруза „МАН“ и „МАЗ“. Фуру „МАЗ“ буксировал другой большегруз», — рассказали в ведомстве. Там же добавили, что в результате аварии погибли водители 58-ми и 30-ти лет. Они являлись жителями Челябинской и Орловской областей. Все обстоятельства происшествия выясняются. Ранее URA.RU сообщало, что под Тюменью перекрыли трассу из-за массового ДТП со школьным автобусом. На 62 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе столкнулись «Рено», школьный автобус и «Газель».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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