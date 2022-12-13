На федеральной трассе Тюмень-Омск столкнулись две фуры. Оба водителя погибли. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«На 308-м километре автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе столкнулись два большегруза „МАН“ и „МАЗ“. Фуру „МАЗ“ буксировал другой большегруз», — рассказали в ведомстве.
Там же добавили, что в результате аварии погибли водители 58-ми и 30-ти лет. Они являлись жителями Челябинской и Орловской областей. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее URA.RU сообщало, что под Тюменью перекрыли трассу из-за массового ДТП со школьным автобусом. На 62 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе столкнулись «Рено», школьный автобус и «Газель».
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