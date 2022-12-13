Погибли жители Челябинской и Орловской областей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На федеральной трассе Тюмень-Омск столкнулись две фуры. Оба водителя погибли. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«На 308-м километре автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе столкнулись два большегруза „МАН“ и „МАЗ“. Фуру „МАЗ“ буксировал другой большегруз», — рассказали в ведомстве.

Там же добавили, что в результате аварии погибли водители 58-ми и 30-ти лет. Они являлись жителями Челябинской и Орловской областей. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что под Тюменью перекрыли трассу из-за массового ДТП со школьным автобусом. На 62 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе столкнулись «Рено», школьный автобус и «Газель».