Курганские депутаты усомнились в повышении зарплат у муниципальных служащих

14 декабря 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

У некоторых чиновников после оптимизации выросли зарплаты на 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые депутаты курганской облдумы усомнились в данных местных властей о росте зарплат у муниципальных служащих после оптимизации районов в округи. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по законодательству и государственному строительству. «При переходе из районов в муниципальные округа объем средств, который направляется фонд оплаты труда, не уменьшается, если мы оптимизируем 15% сотрудников. По данным статистики, после оптимизации есть увеличение зарплат примерно на 10%. Это усредненный результат. Понятно, что достается не всем, кто-то может получать, а кто-то нет», — сказал в ходе комитета Гаврин. Депутат облдумы Борис Чепурной удивился такому росту зарплат. По его словам, при выделении таких же средств, как и в прошлом году, зарплаты у всех по-прежнему низкие. Он также отметил, что нужно решать проблему неравномерного роста зарплат. Ранее URA.RU писало, что курганские власти отчитались о росте зарплат бюджетников. Об этом сообщал директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин.

Некоторые депутаты курганской облдумы усомнились в данных местных властей о росте зарплат у муниципальных служащих после оптимизации районов в округи. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по законодательству и государственному строительству. «При переходе из районов в муниципальные округа объем средств, который направляется фонд оплаты труда, не уменьшается, если мы оптимизируем 15% сотрудников. По данным статистики, после оптимизации есть увеличение зарплат примерно на 10%. Это усредненный результат. Понятно, что достается не всем, кто-то может получать, а кто-то нет», — сказал в ходе комитета Гаврин. Депутат облдумы Борис Чепурной удивился такому росту зарплат. По его словам, при выделении таких же средств, как и в прошлом году, зарплаты у всех по-прежнему низкие. Он также отметил, что нужно решать проблему неравномерного роста зарплат. Ранее URA.RU писало, что курганские власти отчитались о росте зарплат бюджетников. Об этом сообщал директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин.