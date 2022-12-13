13 декабря 2022

Курганские депутаты усомнились в повышении зарплат у муниципальных служащих

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, назначение, директор, новая должность
У некоторых чиновников после оптимизации выросли зарплаты на 10% Фото:

Некоторые депутаты курганской облдумы усомнились в данных местных властей о росте зарплат у муниципальных служащих после оптимизации районов в округи. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по законодательству и государственному строительству.

«При переходе из районов в муниципальные округа объем средств, который направляется фонд оплаты труда, не уменьшается, если мы оптимизируем 15% сотрудников. По данным статистики, после оптимизации есть увеличение зарплат примерно на 10%. Это усредненный результат. Понятно, что достается не всем, кто-то может получать, а кто-то нет», — сказал в ходе комитета Гаврин. Депутат облдумы Борис Чепурной удивился такому росту зарплат. По его словам, при выделении таких же средств, как и в прошлом году, зарплаты у всех по-прежнему низкие. Он также отметил, что нужно решать проблему неравномерного роста зарплат.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти отчитались о росте зарплат бюджетников. Об этом сообщал директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин.

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Некоторые депутаты курганской облдумы усомнились в данных местных властей о росте зарплат у муниципальных служащих после оптимизации районов в округи. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по законодательству и государственному строительству. «При переходе из районов в муниципальные округа объем средств, который направляется фонд оплаты труда, не уменьшается, если мы оптимизируем 15% сотрудников. По данным статистики, после оптимизации есть увеличение зарплат примерно на 10%. Это усредненный результат. Понятно, что достается не всем, кто-то может получать, а кто-то нет», — сказал в ходе комитета Гаврин. Депутат облдумы Борис Чепурной удивился такому росту зарплат. По его словам, при выделении таких же средств, как и в прошлом году, зарплаты у всех по-прежнему низкие. Он также отметил, что нужно решать проблему неравномерного роста зарплат. Ранее URA.RU писало, что курганские власти отчитались о росте зарплат бюджетников. Об этом сообщал директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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