В Курганской БСМП требуется более 150 врачей и медсестер Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганскую больницу скорой медицинской помощи требуются больше 150 медицинских работников. Информация о вакансиях размещена на сайте департамента здравоохранения Курганской области.

В списке ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи» значится 54 вакансии медицинской сестры с зарплатой от 18 тысяч рублей, 42 вакансии фельдшера с зарплатой от 20 тысяч рублей, 10 вакансий врача скорой медицинской помощи (зарплата от 50 тысяч рублей), а также 8 вакансий врача-хирурга. Также в БСМП требуется 5 неврологов, 5 анестезиологов-реаниматологов, 4 кардиолога, 4 врача-рентгенолога, 3 врача клинической лабораторной диагностики, 4 терапевта, 2 врача ультразвуковой диагностики, врач по лечебной физкультуре.

Зарплату врачам предлагают от 50 тысяч рублей. При этом указана возможность при переезде в Курганскую области на работу получить 300 тысяч рублей, а молодым специалистам — подъемные в 100 тысяч рублей. Можно рассчитывать на доплату за аренду жилья (10 или 3-5 тысяч рублей) или предоставление служебного жилья. Возможно предоставление субсидии на погашение части ипотеки.

Вакантной, судя по списку депздрава, остается должность заместителя главного врача по скорой медицинской помощи (зарплата от 60 тысяч рублей). Не хватает больнице 10 лаборантов/рентгенлаборантов и медицинского регистратора (от 18 тысяч рублей). Обратиться можно в кадровую службу БСМП или в центр по трудоустройству медицинских работников департамента здравоохранения Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что курганцы обсуждают массовое увольнение врачей из БСМП. В июле 2022 года стало известно об увольнении четырех врачей — хирургов и травматологов. В депздраве ответили, что трое врачей перешли на работу в другую больницу, а один уехал из региона. Всего в Курганской БСМП на тот момент работали 6 штатных хирургов и 9 хирургов по совместительству, 8 штатных травматологов и 8 травматологов по совместительству.

В Курганскую БСМП требуются врачи, фельдшеры, медицинские сестры… Всего больше 150 вакансий скрин: kurgan-med.ru

Вакансии Курганской БСМП размещены на сайте департамента здравоохранения Курганской области скрин: kurgan-med.ru

В Курганской БСМП больше ста вакансий фельдшеров, медсестер и лаборантов скрин: kurgan-med.ru