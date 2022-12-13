Губернатор ЯНАО Артюхов изменил формат подведения итогов года

Губернатор ЯНАО Артюхов подвел итоги года в сдержанной форме

Артюхов готовится к масштабным итогам в 2023 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов изменил формат подведения итогов года. Как сообщил URA.RU источник в правительстве, в этом году глава региона решил сделать уклон на сдержанность и конкретику, поскольку в следующем году подведет масштабные итоги пятилетней работы в качестве губернатора.

«Нынешний доклад ямальского губернатора носит формальный характер. В следующем году у Артюхова истечение первого срока и губернатор готовится всерьез подвести итоги пятилетней работы, удивить жителей форматом выступления и его визуальной частью», — сообщил агентству инсайдер.

Политолог, член Общественной палаты РФ Евгений Забродин считает, что Артюхов поступил правильно, выбрав традиционные форматы итогов — прямую линию, общение с журналистами и подробный отчет о работе власти. «Без лишнего популизма, вычурных речей перед элитами и новых, таких ожидаемых от Артюхова форматов взаимодействия. В этом четко прослеживается логика главы Ямала — он чувствует момент и максимально соответствует ему. Сейчас важно продолжать работать и сохранять темпы, а красивая картинка в медиа может и подождать, ведь реальный результат жители все равно оценят сами», — рассказал Забродин.

Сам доклад Артюхов начал с одной из главных тем — поддержки военнослужащих и их семей. «Все ветви и уровни власти в округе сработали максимально быстро и слаженно. Интересы государства и его жителей лежат в основе важных изменений, принятых в последние месяцы депутатами Законодательного Собрания округа. В решающий момент мы видим, что каждый ямальский народный избранник, независимо от политических взглядов, готов действовать как патриот России», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Губернатор затронул все болевые точки региона — это жилье, дороги и медицина. По информации правительства, в округе — высокие темпы ввода новых домов и переселения семей из аварийного жилья. За 2022 год в ЯНАО привели в нормативное состояние 200 километров региональных трасс. Артюхов также повысил планку здравоохранению — поручает развивать ключевые цифровые сервисы, чтобы и медики и жители не тратили время на очереди и лишние бумаги. Также он уделил особое внимание Новому Уренгою и Ноябрьску, которые ожидают 50-летние юбилеи.

Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов провел прямой эфир с жителями и журналистами. Он объявил, что следующий год в регионе будет посвящен знаниям.