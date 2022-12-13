13 декабря 2022

Новый Уренгой стал единственным в ЯНАО городом, где нет деревянных школ и детсадов

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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, детская площадка, поселок тазовский
В этом году в ЯНАО открылось сразу 5 дошкольных учреждений Фото:

В 2022 году Новый Уренгой стал единственным городом в ЯНАО, в котором не осталось деревянных школ и детсадов. Об этом рассказал Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе по итогам года.

«В этом году произошло важное событие: Новый Уренгой стал единственным городом округа, где окончательно ушли в прошлое деревянные детские сады и школы. Сработала программа по строительству как в самом городе, так и в отдаленном микрорайоне Коротчаево новых капитальных зданий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году заработало сразу пять детских садов. В каждом созданы комфортные условия, построен бассейн и открыты ясельные группы.

Ранее сообщалось, что глава округа Дмитрий Артюхов изменил формат подведения итогов года. По словам источника агентства, это связано с масштабными итогами следующего года, которые Артюхов планирует провести в связи с пятилетнем сроком работы на посту губернатора.

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В 2022 году Новый Уренгой стал единственным городом в ЯНАО, в котором не осталось деревянных школ и детсадов. Об этом рассказал Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе по итогам года. «В этом году произошло важное событие: Новый Уренгой стал единственным городом округа, где окончательно ушли в прошлое деревянные детские сады и школы. Сработала программа по строительству как в самом городе, так и в отдаленном микрорайоне Коротчаево новых капитальных зданий», — говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году заработало сразу пять детских садов. В каждом созданы комфортные условия, построен бассейн и открыты ясельные группы. Ранее сообщалось, что глава округа Дмитрий Артюхов изменил формат подведения итогов года. По словам источника агентства, это связано с масштабными итогами следующего года, которые Артюхов планирует провести в связи с пятилетнем сроком работы на посту губернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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