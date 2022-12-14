В ЯНАО сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу для прохода оленей. Видео

15 декабря 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД перекрыли часть автодороги для прохода оленьего стада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО сотрудники ГИБДД Приуральского района перекрыли участок дороги Салехард-Аксарка для безопасного прохода оленеводов, перегоняющих стадо оленей. Об этом сообщил депутат окружного заксобрания Эдуард Яунгад на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «На совете коренных малочисленных народов Севера при главе Приуральского района предлагалось обращаться за помощью к ГИБДД при каслании через проезжую часть дороги Салехард-Аксарка. Дорога была перекрыта с двух сторон для комфортного для оленеводов и оленей [прохода]», — написал Эдуард Яунгад в соцсети. Ямальский парламентарий призвал брать такой опыт на вооружение. Он напомнил кочевникам о необходимости обращаться к дорожным инспекторам за помощью. Ранее URA.RU рассказало, что тундровикам пришлось сместить традиционный кочевой маршрут из-за выставленных на дороге Салехард-Аксарка металлических барьеров. Ограждения появились на трассе в ходе реконструкции автодороги.

В ЯНАО сотрудники ГИБДД Приуральского района перекрыли участок дороги Салехард-Аксарка для безопасного прохода оленеводов, перегоняющих стадо оленей. Об этом сообщил депутат окружного заксобрания Эдуард Яунгад на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «На совете коренных малочисленных народов Севера при главе Приуральского района предлагалось обращаться за помощью к ГИБДД при каслании через проезжую часть дороги Салехард-Аксарка. Дорога была перекрыта с двух сторон для комфортного для оленеводов и оленей [прохода]», — написал Эдуард Яунгад в соцсети. Ямальский парламентарий призвал брать такой опыт на вооружение. Он напомнил кочевникам о необходимости обращаться к дорожным инспекторам за помощью. Ранее URA.RU рассказало, что тундровикам пришлось сместить традиционный кочевой маршрут из-за выставленных на дороге Салехард-Аксарка металлических барьеров. Ограждения появились на трассе в ходе реконструкции автодороги.