В ЯНАО сотрудники ГИБДД Приуральского района перекрыли участок дороги Салехард-Аксарка для безопасного прохода оленеводов, перегоняющих стадо оленей. Об этом сообщил депутат окружного заксобрания Эдуард Яунгад на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«На совете коренных малочисленных народов Севера при главе Приуральского района предлагалось обращаться за помощью к ГИБДД при каслании через проезжую часть дороги Салехард-Аксарка. Дорога была перекрыта с двух сторон для комфортного для оленеводов и оленей [прохода]», — написал Эдуард Яунгад в соцсети.
Ямальский парламентарий призвал брать такой опыт на вооружение. Он напомнил кочевникам о необходимости обращаться к дорожным инспекторам за помощью.
Ранее URA.RU рассказало, что тундровикам пришлось сместить традиционный кочевой маршрут из-за выставленных на дороге Салехард-Аксарка металлических барьеров. Ограждения появились на трассе в ходе реконструкции автодороги.
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