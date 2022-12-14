14 декабря 2022
13 декабря 2022

В ЯНАО сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу для прохода оленей. Видео

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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, арктика, день оленевода, северные олени
Сотрудники ГИБДД перекрыли часть автодороги для прохода оленьего стада Фото:

В ЯНАО сотрудники ГИБДД Приуральского района перекрыли участок дороги Салехард-Аксарка для безопасного прохода оленеводов, перегоняющих стадо оленей. Об этом сообщил депутат окружного заксобрания Эдуард Яунгад на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На совете коренных малочисленных народов Севера при главе Приуральского района предлагалось обращаться за помощью к ГИБДД при каслании через проезжую часть дороги Салехард-Аксарка. Дорога была перекрыта с двух сторон для комфортного для оленеводов и оленей [прохода]», — написал Эдуард Яунгад в соцсети.

Ямальский парламентарий призвал брать такой опыт на вооружение. Он напомнил кочевникам о необходимости обращаться к дорожным инспекторам за помощью.

Ранее URA.RU рассказало, что тундровикам пришлось сместить традиционный кочевой маршрут из-за выставленных на дороге Салехард-Аксарка металлических барьеров. Ограждения появились на трассе в ходе реконструкции автодороги.

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В ЯНАО сотрудники ГИБДД Приуральского района перекрыли участок дороги Салехард-Аксарка для безопасного прохода оленеводов, перегоняющих стадо оленей. Об этом сообщил депутат окружного заксобрания Эдуард Яунгад на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «На совете коренных малочисленных народов Севера при главе Приуральского района предлагалось обращаться за помощью к ГИБДД при каслании через проезжую часть дороги Салехард-Аксарка. Дорога была перекрыта с двух сторон для комфортного для оленеводов и оленей [прохода]», — написал Эдуард Яунгад в соцсети. Ямальский парламентарий призвал брать такой опыт на вооружение. Он напомнил кочевникам о необходимости обращаться к дорожным инспекторам за помощью. Ранее URA.RU рассказало, что тундровикам пришлось сместить традиционный кочевой маршрут из-за выставленных на дороге Салехард-Аксарка металлических барьеров. Ограждения появились на трассе в ходе реконструкции автодороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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