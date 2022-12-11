Путин присвоил почетные звания шестерым жителям ЯНАО

12 декабря 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых жителей региона государственными наградами Фото: официальный сайт президента РФ Президент Владимир Путин подписал указ о вручении шестерым жителям ЯНАО государственных наград. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. «Присвоить почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» — Бровину Александру Николаевичу заместителю директора Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго», — говорится в документе. Указ президента был подписан 12 декабря 2022 года. Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено: Ахметшину Юнусу Саяховичу — заместителю начальника управления филиала «Газопромысловое управление» общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»;

Балько Роману Валерьевичу — главному инженеру газового промысла открытого акционерного общества «Севернефтегазпром»;

Егорову Павлу Анатольевичу — электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала «Нефтегаздобывающее управление» общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»;

Насибуллину Марату Алмасовичу — оператору по добыче нефти и газа филиала филиала «Нефтегаздобывающее управление» общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»;

Фирычу Владимиру Петровичу — слесарю по ремонту технологических установок общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Ранее URA.RU сообщало, что Владимира Путин наградил рабочего из ЯНАО. Президент России объявил благодарность слесарю-ремонтнику из Надыма.

Президент Владимир Путин подписал указ о вручении шестерым жителям ЯНАО государственных наград. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. «Присвоить почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» — Бровину Александру Николаевичу заместителю директора Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго», — говорится в документе. Указ президента был подписан 12 декабря 2022 года. Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено: Ранее URA.RU сообщало, что Владимира Путин наградил рабочего из ЯНАО. Президент России объявил благодарность слесарю-ремонтнику из Надыма.