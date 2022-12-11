11 декабря 2022
10 декабря 2022

Путин присвоил почетные звания шестерым жителям ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых жителей региона государственными наградами Фото:

Президент Владимир Путин подписал указ о вручении шестерым жителям ЯНАО государственных наград. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» — Бровину Александру Николаевичу заместителю директора Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго», — говорится в документе. Указ президента был подписан 12 декабря 2022 года.

Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено:

  • Ахметшину Юнусу Саяховичу — заместителю начальника управления филиала «Газопромысловое управление» общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»;
  • Балько Роману Валерьевичу — главному инженеру газового промысла открытого акционерного общества «Севернефтегазпром»;
  • Егорову Павлу Анатольевичу — электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала «Нефтегаздобывающее управление» общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»;
  • Насибуллину Марату Алмасовичу — оператору по добыче нефти и газа филиала филиала «Нефтегаздобывающее управление» общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»;
  • Фирычу Владимиру Петровичу — слесарю по ремонту технологических установок общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Ранее URA.RU сообщало, что Владимира Путин наградил рабочего из ЯНАО. Президент России объявил благодарность слесарю-ремонтнику из Надыма.

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Президент Владимир Путин подписал указ о вручении шестерым жителям ЯНАО государственных наград. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. «Присвоить почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» — Бровину Александру Николаевичу заместителю директора Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго», — говорится в документе. Указ президента был подписан 12 декабря 2022 года. Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено: Ранее URA.RU сообщало, что Владимира Путин наградил рабочего из ЯНАО. Президент России объявил благодарность слесарю-ремонтнику из Надыма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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