Путин присвоил почетные звания шестерым жителям ЯНАО

Президент Владимир Путин подписал указ о вручении шестерым жителям ЯНАО государственных наград. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» — Бровину Александру Николаевичу заместителю директора Надымского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго», — говорится в документе. Указ президента был подписан 12 декабря 2022 года.
Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено:
- Ахметшину Юнусу Саяховичу — заместителю начальника управления филиала «Газопромысловое управление» общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»;
- Балько Роману Валерьевичу — главному инженеру газового промысла открытого акционерного общества «Севернефтегазпром»;
- Егорову Павлу Анатольевичу — электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала «Нефтегаздобывающее управление» общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»;
- Насибуллину Марату Алмасовичу — оператору по добыче нефти и газа филиала филиала «Нефтегаздобывающее управление» общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»;
- Фирычу Владимиру Петровичу — слесарю по ремонту технологических установок общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Ранее URA.RU сообщало, что Владимира Путин наградил рабочего из ЯНАО. Президент России объявил благодарность слесарю-ремонтнику из Надыма.
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