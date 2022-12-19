Ледовый городок в Кургане покрылся грязью из-за аномально теплой погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за теплой погоды и ледяного дождя жители Кургана беспокоятся за состояние ледяных фигур, расположенных на центральной площади. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько читателей. На место выехал корреспондент URA.RU.

«На улице нулевая температура, все тает и тут же застывает. Что будет с ледяным городком и фигурами на площади в такую погоду? Неужели тоже поплывут?» — интересуется читатель URA.RU, пожелавший остаться анонимным. Еще один читатель отметил, что в такую погоду из-за обледенения фигуры могут подтаять и застыть в странных положениях.

По словам журналиста URA.RU, побывавшего на площади, визуально никаких изменений с ледяными скульптурами не произошло. «Но из-за растаявшего на дороге снега вся ледовая крепость покрылась грязью. Это выглядит неэстетично», — передает корреспондент.

В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что за ледовыми фигурами, установленными на площади им. Ленина, организовано наблюдение. «При необходимости фигуры будут подправлены резчиками и приведены в порядок. Пока они находятся в нормативном состоянии. Закрывать фигуры сегодня не стали, чтобы не создавать парниковый эффект», — объяснили в администрации. Очистка фигур будет выполнена подрядной организацией.

До этого URA.RU сообщало, что 22 декабря в Курганскую область придут морозы до -27 градусов в ночное время и до -19 градусов днем. По данным синоптиков. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.