После аномального потепления в Курганскую область придут морозы

Ранее в Курганской области прошел ледяной дождь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области, по данным синоптиков, 22 декабря может похолодать до -27 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. 19 декабря в регионе наблюдались плюсовая температура и дождь.

«Прогноз погоды по Курганской области. 22.12.2022. Температура воздуха, ночь: -22, -27 градусов», — указано в сообщении.

Днем 22 декабря может похолодать до -19 градусов. Ожидаемая скорость ветра в этот день составляет от трех до восьми метров в секунду. 20 и 21 декабря будет теплее, но местами скорость порывов ветра может достигать 15 и 16 метров в секунду.

Ранее в регионе прошел ледяной дождь. Из-за плохих погодных условий на курганских трассах ввели ограничения для пассажирского транспорта, в регионе были задержаны некоторые поезда, а самолеты не смогли вовремя приземлиться в местном аэропорту. Губернатор Курганской области Вадим Шумков рекомендовал главам муниципальных округов организовать работу комиссий по чрезвычайным ситуациям.