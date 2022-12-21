Крупная курганская компания привезла в школу дорогостоящие винтовки

В школы Далматовского округа Курганской области передали 30 биатлонных комплектов

Один округ Курганской области получили комплекты для занятий биатлоном, а второй сделал заявку (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При участии компании «Технокерамика» в Далматовский округ Курганской области привезли 30 комплектов для занятий биатлоном. Передача винтовок и мишеней проводится в рамках реализации проекта «Биатлон в школу, биатлон в ГТО», написано на сайте реготделения партии «Единая Россия».

«Далматовские школьники получили 30 комплектов, включающих в себя винтовки, мишенные комплексы, а также коврики и опоры для ведения стрельбы. Учреждения образования Каргапольского округа сделали заявку на поставку 13 биатлонных комплектов. Вручение провел депутат Курганской областной думы, куратор социальных проектов ООО „Технокерамика“ Валерий Порубов», — указано на сайте партии.

О ходе реализации проекта «Биатлон в школу» на территории региона URA.RU уже писал. В октябре в Шадринском округе школы получили 30 биатлонных комплектов. Сообщалось, что еще 25 комплектов должны поступить до конца осени.