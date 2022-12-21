Иностранец изменил личность, чтобы попасть в Тюменскую область

Следующие 8 месяцев незаконному мигранту придется провести в колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

Гражданин Киргизии, которого уже выдворяли с территории РФ, сменил имя и фамилию, чтобы въехать в Тюменскую область. Об этом сообщается в telegram-канале областной прокуратуры.

«Судом установлено, что в мае 2018 года обвиняемый на основании решения районного суда Екатеринбурга выдворен с территории Российской Федерации и ему не разрешен въезд в течение пяти лет», — говорится в сообщении.

После выдворения мужчина изменил фамилию, имя и отчество, чтобы вновь вернуться в Россию на заработки. Известно, что он уже пытался вернуться в страну после запрета. В 2019 году иностранец въехал в Тюменскую область через Казахстан, а в 2021 году прилетел на самолете из Бишкека в Пермь.

Суд приговорил нарушителя границы к 8 месяцам заключения в колонии-поселении. Ранее URA.RU рассказывало, как мигрантам удалось обойти запрет на работу в такси.