Жители ЯНАО пожаловалась, что вокзал, где погибли люди, так и не открыли

Железнодорожный вокзал в Коротчаево, при ремонте которого погибли рабочие, не открыли

22 декабря 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Жители жалуются, что поезда приходится ждать на морозе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Железнодорожный вокзал в Коротчаево (ЯНАО), при ремонте которого погибли рабочие, до сих пор не открыли. Люди вынуждены мерзнуть на улице в ожидании поездов, сообщили горожане в одном из местных telegram-каналов. «Кто подскажет, когда у нас в Коротчаево откроют наконец-то железнодорожный вокзал? Такой мороз, с детьми негде посидеть. График поездов сменился. Приехали за 10 минут до прибытия поезда, а там изменения. Вчера такой мороз был, где билеты продают, туда невозможно зайти, все забито вахтовиками и сумками. Легче новый построить, чем ждать окончания ремонта», — написала пользователь Инна в группе «Коротчаево Инфо». Местные жители также выразили возмущение сообщив, что ждут открытия вокзала на протяжении трех лет. «Аэропорт за полгода построили. Вокзал метр на метр — три года. Просто смешно», — добавила Вероника. URA.RU направило запрос правительство региона. На момент публикации ответ не поступил. Власти округа в сентябре сообщили, что ремонт завершился. Также анонсировалось, что открытие вокзала будет осенью этого года. 22 декабря 2021 года во время ремонта вокзала произошел пожар, в котором погибло трое рабочих. Среди них был подросток.

Железнодорожный вокзал в Коротчаево (ЯНАО), при ремонте которого погибли рабочие, до сих пор не открыли. Люди вынуждены мерзнуть на улице в ожидании поездов, сообщили горожане в одном из местных telegram-каналов. «Кто подскажет, когда у нас в Коротчаево откроют наконец-то железнодорожный вокзал? Такой мороз, с детьми негде посидеть. График поездов сменился. Приехали за 10 минут до прибытия поезда, а там изменения. Вчера такой мороз был, где билеты продают, туда невозможно зайти, все забито вахтовиками и сумками. Легче новый построить, чем ждать окончания ремонта», — написала пользователь Инна в группе «Коротчаево Инфо». Местные жители также выразили возмущение сообщив, что ждут открытия вокзала на протяжении трех лет. «Аэропорт за полгода построили. Вокзал метр на метр — три года. Просто смешно», — добавила Вероника. URA.RU направило запрос правительство региона. На момент публикации ответ не поступил. Власти округа в сентябре сообщили, что ремонт завершился. Также анонсировалось, что открытие вокзала будет осенью этого года. 22 декабря 2021 года во время ремонта вокзала произошел пожар, в котором погибло трое рабочих. Среди них был подросток.