Железнодорожный вокзал в Коротчаево готов к открытию. Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, привокзальную территорию рабочие также привели в порядок.
«Завершен капитальный ремонт железнодорожного вокзала в Коротчаево. После капитального ремонта в здании полностью обновлены стены, витражи, оконные и дверные блоки, потолок. Заменены системы водоснабжения, канализации, электричества и вентиляции, проложен дополнительный наружный кабель. С помощью обработки специальной огнезащитной краской восстановлено антикоррозийное покрытие несущих конструкций, в том числе свай. Также строители заменили кровлю и утеплили чердак», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что во время ремонта в подсобном помещении вокзала в Коротчаево начался пожар. В результате этого погибли рабочие, среди которых был подросток.
Новый вокзал в Коротчаево
Сайт правительства ЯНАО
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Железнодорожный вокзал в Коротчаево готов к открытию. Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, привокзальную территорию рабочие также привели в порядок. «Завершен капитальный ремонт железнодорожного вокзала в Коротчаево. После капитального ремонта в здании полностью обновлены стены, витражи, оконные и дверные блоки, потолок. Заменены системы водоснабжения, канализации, электричества и вентиляции, проложен дополнительный наружный кабель. С помощью обработки специальной огнезащитной краской восстановлено антикоррозийное покрытие несущих конструкций, в том числе свай. Также строители заменили кровлю и утеплили чердак», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что во время ремонта в подсобном помещении вокзала в Коротчаево начался пожар. В результате этого погибли рабочие, среди которых был подросток.