Власти ЯНАО сообщили о завершении ремонта железнодорожного вокзала в Коротчаево, где погибли рабочие

Вокзал готовится к открытию (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Железнодорожный вокзал в Коротчаево готов к открытию. Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, привокзальную территорию рабочие также привели в порядок.

«Завершен капитальный ремонт железнодорожного вокзала в Коротчаево. После капитального ремонта в здании полностью обновлены стены, витражи, оконные и дверные блоки, потолок. Заменены системы водоснабжения, канализации, электричества и вентиляции, проложен дополнительный наружный кабель. С помощью обработки специальной огнезащитной краской восстановлено антикоррозийное покрытие несущих конструкций, в том числе свай. Также строители заменили кровлю и утеплили чердак», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что во время ремонта в подсобном помещении вокзала в Коротчаево начался пожар. В результате этого погибли рабочие, среди которых был подросток.