31 августа 2022

В ЯНАО завершился ремонт вокзала, в котором погибли рабочие. Фото

Власти ЯНАО сообщили о завершении ремонта железнодорожного вокзала в Коротчаево, где погибли рабочие
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский железнодорожный вокзал. Привокзальная площадь. Музей железнодорожной техники. Челябинск, железнодорожный вокзал
Вокзал готовится к открытию (архивное фото) Фото:

Железнодорожный вокзал в Коротчаево готов к открытию. Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, привокзальную территорию рабочие также привели в порядок.

«Завершен капитальный ремонт железнодорожного вокзала в Коротчаево. После капитального ремонта в здании полностью обновлены стены, витражи, оконные и дверные блоки, потолок. Заменены системы водоснабжения, канализации, электричества и вентиляции, проложен дополнительный наружный кабель. С помощью обработки специальной огнезащитной краской восстановлено антикоррозийное покрытие несущих конструкций, в том числе свай. Также строители заменили кровлю и утеплили чердак», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что во время ремонта в подсобном помещении вокзала в Коротчаево начался пожар. В результате этого погибли рабочие, среди которых был подросток.

Новый вокзал в Коротчаево

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Железнодорожный вокзал в Коротчаево готов к открытию. Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, привокзальную территорию рабочие также привели в порядок. «Завершен капитальный ремонт железнодорожного вокзала в Коротчаево. После капитального ремонта в здании полностью обновлены стены, витражи, оконные и дверные блоки, потолок. Заменены системы водоснабжения, канализации, электричества и вентиляции, проложен дополнительный наружный кабель. С помощью обработки специальной огнезащитной краской восстановлено антикоррозийное покрытие несущих конструкций, в том числе свай. Также строители заменили кровлю и утеплили чердак», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что во время ремонта в подсобном помещении вокзала в Коротчаево начался пожар. В результате этого погибли рабочие, среди которых был подросток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...