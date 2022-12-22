Депутат Госдумы от Курганской области отметит Новый год в бане

Представитель Курганской области в Государственной думе РФ Александр Ильтяков рассказал, как отметит Новый год. Он планирует поучаствовать в спортивном забеге и погреться в бане. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал сам Ильтяков.
«Традиционно, предприятие „Велес“ организует новогодний забег. В Частоозерье 50 юных боксеров и их родители побегут с символикой буквы Z от поста ГАИ до спортивного комплекса „Велес“. После этого пойдем с ребятами греться в баню спорткомплекса, попьем чай, а затем — по домам», — рассказал депутат. По его словам, в этом году забег будет исключительно спортивным, без развлекательной программы и массовых мероприятий.
Ранее URA.RU писало, что представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил курганцев с Новым годом во время своего визита в Курганскую область 16 декабря. Он пожелал зауральцам крепкого здоровья, добрых эмоций и реализации целей.
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Представитель Курганской области в Государственной думе РФ Александр Ильтяков рассказал, как отметит Новый год. Он планирует поучаствовать в спортивном забеге и погреться в бане. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал сам Ильтяков. «Традиционно, предприятие „Велес“ организует новогодний забег. В Частоозерье 50 юных боксеров и их родители побегут с символикой буквы Z от поста ГАИ до спортивного комплекса „Велес“. После этого пойдем с ребятами греться в баню спорткомплекса, попьем чай, а затем — по домам», — рассказал депутат. По его словам, в этом году забег будет исключительно спортивным, без развлекательной программы и массовых мероприятий. Ранее URA.RU писало, что представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил курганцев с Новым годом во время своего визита в Курганскую область 16 декабря. Он пожелал зауральцам крепкого здоровья, добрых эмоций и реализации целей.