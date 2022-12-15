VIP-гости озвучили новогодние пожелания курганцам

16 декабря 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Гости приехали в Курган 16 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и заместитель министра ЖКХ РФ Никита Стасишин во время поездки в Курган через журналистов передали новогодние пожелания местным жителям. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Я хочу всем пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, потому что здоровье — это наш основной ресурс, и за последние годы мы это все осознали. Хочу пожелать всем хороших добрых эмоций, встретить этот праздник в кругу своей семьи. И конечно же хочу пожелать, чтобы все задуманное у всех получилось», — пожелал Якушев. Стасишин пожелал курганцам душевного спокойствия и больше времени проводить в кругу семьи. К поздравлениям гостей присоединился губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он пожелал любви и уважения к самим себе, близким, своей малой родине и стране. Якушев и Стасишин приехали в Курган 16 декабря. Во время поездки они, в том числе, осмотрели здание новой детской поликлиники и приняли участие в награждении высокопоставленных чиновников.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и заместитель министра ЖКХ РФ Никита Стасишин во время поездки в Курган через журналистов передали новогодние пожелания местным жителям. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Я хочу всем пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, потому что здоровье — это наш основной ресурс, и за последние годы мы это все осознали. Хочу пожелать всем хороших добрых эмоций, встретить этот праздник в кругу своей семьи. И конечно же хочу пожелать, чтобы все задуманное у всех получилось», — пожелал Якушев. Стасишин пожелал курганцам душевного спокойствия и больше времени проводить в кругу семьи. К поздравлениям гостей присоединился губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он пожелал любви и уважения к самим себе, близким, своей малой родине и стране. Якушев и Стасишин приехали в Курган 16 декабря. Во время поездки они, в том числе, осмотрели здание новой детской поликлиники и приняли участие в награждении высокопоставленных чиновников.