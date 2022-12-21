Тюменцев приглашают на работу в правительство области

Управление делами правительства Тюменской области предлагает работу в органах власти инженерам, обещая им премии до 45%. Соответствующие вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России».
«Вакансии от управления по делам правительства Тюменской области. Требуются: инженер по надзору за строительством и сервисные инженеры. Место работы: правительство региона», — такая информация представлена на портале «Работа в России».
Первому специалисту готовы платить порядка 35 000 рублей и ежеквартально выплачивать премии в размере 40%. Работнику нужно будет составлять и проверять сметы и дефектные ведомости, следить за ходом строительства и проверять техсостояние зданий.
Сервисным инженерам готовы платить меньше — 30 тысяч рублей, но для них премии составят 45%. За эту зарплату необходимо следить, чтобы в управлении исправно работали оборудование и оргтехника, а ресурсы властей не были взломаны.
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Управление делами правительства Тюменской области предлагает работу в органах власти инженерам, обещая им премии до 45%. Соответствующие вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». «Вакансии от управления по делам правительства Тюменской области. Требуются: инженер по надзору за строительством и сервисные инженеры. Место работы: правительство региона», — такая информация представлена на портале «Работа в России». Первому специалисту готовы платить порядка 35 000 рублей и ежеквартально выплачивать премии в размере 40%. Работнику нужно будет составлять и проверять сметы и дефектные ведомости, следить за ходом строительства и проверять техсостояние зданий. Сервисным инженерам готовы платить меньше — 30 тысяч рублей, но для них премии составят 45%. За эту зарплату необходимо следить, чтобы в управлении исправно работали оборудование и оргтехника, а ресурсы властей не были взломаны. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти открыли вакансию на позицию пиарщика губернатора Александра Моора. Специалисту пресс-службы предстоит организовывать пресс-конференции, координировать работу СМИ и выполнять ряд других задач.