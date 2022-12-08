08 декабря 2022

Власти открыли вакансию на позицию пиарщика губернатора Моора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Сотруднику предстоит пиарить в СМИ деятельность губернатора Александра Моора Фото:

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области ищет в свой штат главного специалиста пресс-службы губернатора Александра Моора. Вакансия опубликована на портале «Госслужба».

«В пресс-службу губернатора области требуется главный специалист. Умения: написания текстов поздравлений, телеграмм, приветственных адресов, организация пресс-конференций. Обязанности: осуществлять подготовку и распространение в СМИ материалов о деятельности губернатора», — говорится в условиях для соискателей.

В случае трудоустройства специалисту также предстоит координировать работу СМИ на мероприятиях с участием Александра Моора, рассматривать обращения граждан, готовить отчеты и прочее. Рабочий день будет ненормированным, без командировок.

Сотруднику обещают зарплату от 21 600 до 31 200 рублей. Документы от желающих принимают до 27 декабря.

Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области ищет в свой штат главного специалиста пресс-службы губернатора Александра Моора. Вакансия опубликована на портале «Госслужба». «В пресс-службу губернатора области требуется главный специалист. Умения: написания текстов поздравлений, телеграмм, приветственных адресов, организация пресс-конференций. Обязанности: осуществлять подготовку и распространение в СМИ материалов о деятельности губернатора», — говорится в условиях для соискателей. В случае трудоустройства специалисту также предстоит координировать работу СМИ на мероприятиях с участием Александра Моора, рассматривать обращения граждан, готовить отчеты и прочее. Рабочий день будет ненормированным, без командировок. Сотруднику обещают зарплату от 21 600 до 31 200 рублей. Документы от желающих принимают до 27 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...