Власти открыли вакансию на позицию пиарщика губернатора Моора

09 декабря 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Сотруднику предстоит пиарить в СМИ деятельность губернатора Александра Моора Фото: Денис Моргунов © URA.RU Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области ищет в свой штат главного специалиста пресс-службы губернатора Александра Моора. Вакансия опубликована на портале «Госслужба». «В пресс-службу губернатора области требуется главный специалист. Умения: написания текстов поздравлений, телеграмм, приветственных адресов, организация пресс-конференций. Обязанности: осуществлять подготовку и распространение в СМИ материалов о деятельности губернатора», — говорится в условиях для соискателей. В случае трудоустройства специалисту также предстоит координировать работу СМИ на мероприятиях с участием Александра Моора, рассматривать обращения граждан, готовить отчеты и прочее. Рабочий день будет ненормированным, без командировок. Сотруднику обещают зарплату от 21 600 до 31 200 рублей. Документы от желающих принимают до 27 декабря.

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области ищет в свой штат главного специалиста пресс-службы губернатора Александра Моора. Вакансия опубликована на портале «Госслужба». «В пресс-службу губернатора области требуется главный специалист. Умения: написания текстов поздравлений, телеграмм, приветственных адресов, организация пресс-конференций. Обязанности: осуществлять подготовку и распространение в СМИ материалов о деятельности губернатора», — говорится в условиях для соискателей. В случае трудоустройства специалисту также предстоит координировать работу СМИ на мероприятиях с участием Александра Моора, рассматривать обращения граждан, готовить отчеты и прочее. Рабочий день будет ненормированным, без командировок. Сотруднику обещают зарплату от 21 600 до 31 200 рублей. Документы от желающих принимают до 27 декабря.