Военкор WarGonzo оценил стремление Курганмашзавода работать в Новый год

Военкор WarGonzo: если Курганмашзавод раскачали, то скоро поедут новенькие БМП-2 и БМП-3 в зону СВО

23 декабря 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Курганский завод специализируется на производстве военной техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В telegram-канале WarGonzo оценили решение руководства Курганского машиностроительного завода (КМЗ) о работе без выходных дней в новогодние праздники. Своим мнением поделился военкор проекта Дмитрий Селезнев. «Если правду пишут, что КМЗ раскачали, то это хорошо — значит поедут новенькие БМП-2 и БМП-3 в зону СВО. Может, и правда наше родненькое ВПК возрождается — нет худа без добра. Запыхтела, заскрипела машина военной оборонки, задвигались шестеренки, медленно, но верно», — пишет военный корреспондент. Селезнев предупреждает и об «обратной стороне медали» такого решения. Журналист подчеркивает, что главное — сохранить золотую середину и сделать все возможное для комфорта сотрудников, «чтоб люди не роптали». URA.RU уже писало, что на Курганском машиностроительном заводе, который занимается выполнением госзаказа, сотрудники будут работать в праздничные дни. Ранее поступала информация, что сотрудники курганского предприятия в следующем году останутся без отпусков. Кроме того, с 2023 года заводчанам необходимо будет работать по субботам. До этого несколько дополнительных рабочих смен вводились на КМЗ после визита зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В конце ноября на «Курганмашзаводе» ввели круглосуточный режим работы. В открытых источниках указано, что проект WarGonzo изначально задумывался, как youtube-канал, который в дальнейшем получил развитие в мессенджерах и соцсетях. Его автором и идеологом выступил российский военный корреспондент Семен Пегов. В настоящее время журналист активно освящает ход спецоперации на Украине, передвигается вместе с военными и помогает эвакуировать раненных. Спецоперация началась в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она нужна для спасения мирных жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В telegram-канале WarGonzo оценили решение руководства Курганского машиностроительного завода (КМЗ) о работе без выходных дней в новогодние праздники. Своим мнением поделился военкор проекта Дмитрий Селезнев. «Если правду пишут, что КМЗ раскачали, то это хорошо — значит поедут новенькие БМП-2 и БМП-3 в зону СВО. Может, и правда наше родненькое ВПК возрождается — нет худа без добра. Запыхтела, заскрипела машина военной оборонки, задвигались шестеренки, медленно, но верно», — пишет военный корреспондент. Селезнев предупреждает и об «обратной стороне медали» такого решения. Журналист подчеркивает, что главное — сохранить золотую середину и сделать все возможное для комфорта сотрудников, «чтоб люди не роптали». URA.RU уже писало, что на Курганском машиностроительном заводе, который занимается выполнением госзаказа, сотрудники будут работать в праздничные дни. Ранее поступала информация, что сотрудники курганского предприятия в следующем году останутся без отпусков. Кроме того, с 2023 года заводчанам необходимо будет работать по субботам. До этого несколько дополнительных рабочих смен вводились на КМЗ после визита зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В конце ноября на «Курганмашзаводе» ввели круглосуточный режим работы. В открытых источниках указано, что проект WarGonzo изначально задумывался, как youtube-канал, который в дальнейшем получил развитие в мессенджерах и соцсетях. Его автором и идеологом выступил российский военный корреспондент Семен Пегов. В настоящее время журналист активно освящает ход спецоперации на Украине, передвигается вместе с военными и помогает эвакуировать раненных. Спецоперация началась в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она нужна для спасения мирных жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.