22 декабря 2022

Тюменской «трассе смерти» присвоен высокий уровень опасности. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, машины, пешеход, зима, автомобили, поток машин
На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск зафиксирована сложная обстановка из-за погодных условий Фото:

Федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск присвоен высокий уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

«Сложная погодная обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Метель. Видимость ограничена», — передает ведомство.

На видео запечатлен фрагмент с 224-го километра трассы. Сотрудники ДПС контролируют движение при сложных погодных условиях, трассу заметает снегом, метель осложняет путь транспорту.

Ранее Госавтоинспекция ограничила скорость на дороге Тюмень — ХМАО. Ее окрестили «трассой смерти» из-за большого количества ДТП, в которых гибнут люди.

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Федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск присвоен высокий уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. «Сложная погодная обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Метель. Видимость ограничена», — передает ведомство. На видео запечатлен фрагмент с 224-го километра трассы. Сотрудники ДПС контролируют движение при сложных погодных условиях, трассу заметает снегом, метель осложняет путь транспорту. Ранее Госавтоинспекция ограничила скорость на дороге Тюмень — ХМАО. Ее окрестили «трассой смерти» из-за большого количества ДТП, в которых гибнут люди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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