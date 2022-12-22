На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск зафиксирована сложная обстановка из-за погодных условий
Федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск присвоен высокий уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
«Сложная погодная обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Метель. Видимость ограничена», — передает ведомство.
На видео запечатлен фрагмент с 224-го километра трассы. Сотрудники ДПС контролируют движение при сложных погодных условиях, трассу заметает снегом, метель осложняет путь транспорту.
Ранее Госавтоинспекция ограничила скорость на дороге Тюмень — ХМАО. Ее окрестили «трассой смерти» из-за большого количества ДТП, в которых гибнут люди.
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