Тюменской «трассе смерти» присвоен высокий уровень опасности. Видео

23 декабря 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск зафиксирована сложная обстановка из-за погодных условий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск присвоен высокий уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. «Сложная погодная обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Метель. Видимость ограничена», — передает ведомство. На видео запечатлен фрагмент с 224-го километра трассы. Сотрудники ДПС контролируют движение при сложных погодных условиях, трассу заметает снегом, метель осложняет путь транспорту. Ранее Госавтоинспекция ограничила скорость на дороге Тюмень — ХМАО. Ее окрестили «трассой смерти» из-за большого количества ДТП, в которых гибнут люди.

Федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск присвоен высокий уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. «Сложная погодная обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Метель. Видимость ограничена», — передает ведомство. На видео запечатлен фрагмент с 224-го километра трассы. Сотрудники ДПС контролируют движение при сложных погодных условиях, трассу заметает снегом, метель осложняет путь транспорту. Ранее Госавтоинспекция ограничила скорость на дороге Тюмень — ХМАО. Ее окрестили «трассой смерти» из-за большого количества ДТП, в которых гибнут люди.