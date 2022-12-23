23 декабря 2022

В Тюменской области с 2023 года подорожают поездки на пригородных поездах

© Служба новостей «URA.RU»
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Электричка Войновка-Утешево. Тюмень, электричка, электропоезд
Стоимость повышается из-за инфляции Фото:

В Тюменской области проведут индексацию тарифов пригородных поездов. Об увеличении максимальной стоимости проезда сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

«Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно с учетом инфляционных процессов», — указано в сообщении пресс-службы. Новую стоимость установили в соответствии с постановлением правительства Тюменской области.

Так, стоимость проезда на маршруте Тюмень — Тобольск теперь составит 848 рублей за билет в первом классе и 549 для второго класса. Поездка от областной столицы до Ишима будет стоить 513 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени с нового года также повысится стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси. Новая цена оказалась на рубль выше прежней.

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В Тюменской области проведут индексацию тарифов пригородных поездов. Об увеличении максимальной стоимости проезда сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании. «Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно с учетом инфляционных процессов», — указано в сообщении пресс-службы. Новую стоимость установили в соответствии с постановлением правительства Тюменской области. Так, стоимость проезда на маршруте Тюмень — Тобольск теперь составит 848 рублей за билет в первом классе и 549 для второго класса. Поездка от областной столицы до Ишима будет стоить 513 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени с нового года также повысится стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси. Новая цена оказалась на рубль выше прежней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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