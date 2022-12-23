В Тюменской области с 2023 года подорожают поездки на пригородных поездах

Стоимость повышается из-за инфляции Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области проведут индексацию тарифов пригородных поездов. Об увеличении максимальной стоимости проезда сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

«Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно с учетом инфляционных процессов», — указано в сообщении пресс-службы. Новую стоимость установили в соответствии с постановлением правительства Тюменской области.

Так, стоимость проезда на маршруте Тюмень — Тобольск теперь составит 848 рублей за билет в первом классе и 549 для второго класса. Поездка от областной столицы до Ишима будет стоить 513 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени с нового года также повысится стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси. Новая цена оказалась на рубль выше прежней.