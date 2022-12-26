Путин присвоил классный чин работнику прокуратуры ЯНАО

Владимир Путин подписал указ присвоении классного чина прокурору ЯНАО Виктору Эппу
Президент Владимир Путин подписал указ присвоении классного чина прокурору ЯНАО Виктору Эппу. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить классные чины органов прокуратуры Российской Федерации: государственного советника юстиции 3 класса Эппу Виктору Исаковичу», — говорится в документе. Указ президента был подписан 26 декабря 2022 года.
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