26 декабря 2022
25 декабря 2022

Путин присвоил классный чин работнику прокуратуры ЯНАО

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ присвоении классного чина прокурору ЯНАО Виктору Эппу Фото:

Президент Владимир Путин подписал указ присвоении классного чина прокурору ЯНАО Виктору Эппу. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить классные чины органов прокуратуры Российской Федерации: государственного советника юстиции 3 класса Эппу Виктору Исаковичу», — говорится в документе. Указ президента был подписан 26 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Владимир Путин наградил военного из Губкинского. Илье Карпову была вручена медаль Суворова за мужество.

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Президент Владимир Путин подписал указ присвоении классного чина прокурору ЯНАО Виктору Эппу. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. «Присвоить классные чины органов прокуратуры Российской Федерации: государственного советника юстиции 3 класса Эппу Виктору Исаковичу», — говорится в документе. Указ президента был подписан 26 декабря 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что президент Владимир Путин наградил военного из Губкинского. Илье Карпову была вручена медаль Суворова за мужество.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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