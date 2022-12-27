Бывший прокурор Магадана начал чистку рядов в новой структуре Кургана, которую возглавил

О назначении Олега Седельникова на новую должность стало известно в ноябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане руководитель местного отдела Ространснадзора Олег Седельников (ранее был прокурором Магаданской области) стал требовательнее к сотрудникам, из-за чего некоторые из них уволились. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы, связанной с транспортом.

«Серия скандалов в том числе, связанных с коррупционными преступлениями в сфере дорожного надзора, спровоцировала более строгий подход к подбору кадров. Седельников, как бывший прокурор, крайне щепетилен к тем людям, с которыми работает. Не все выдерживают его требовательность, а некоторым и вовсе не место в рядах надзорного органа», — уточнили инсайдеры.

В приемной местного филиала Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта URA.RU сообщили, что передадут Седельникову вопросы по теме. Также журналист передал в ведомство контактные данные для связи.

О назначении Седельникова на новое место стало известно в конце ноября. Реформа в уральском управлении надзора за перевозками была запущена в середине ноября. Ранее Седельников был прокурором Магаданской области. В мае он вышел на пенсию и вернулся в Курган, где работал ранее.