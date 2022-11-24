Бывший прокурор Магаданской области возглавит в Кургане новую структуру

Курганский отдел надзора возглавил бывший прокурор Магаданской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области структуру в сфере надзора за транспортными перевозками возглавил бывший прокурор Магаданской области Олег Седельников. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам.

«Олег Седельников возглавил территориальное управление транспортного надзора», — утверждают источники. Бывший зампрокурора по Курганской области приступил к выполнению новых обязанностей с понедельника, 21 ноября.

Седельников возглавил в Кургане отдел Ространснадзора, который сейчас находится в стадии реорганизации. Реформа в уральском управлении надзора за перевозками была запущена в середине ноября.

«Седельникову придется перестроить работу надзорной структуры в Кургане. Задача будет непростой — теперь к надзору за автоперевозками добавится контроль за авиа- и железнодорожным транспортом», — говорят источники. При этом информаторы уверены, что опыт бывшего прокурора, работавшего на самых высоких постах, поможет навести порядок в ведомстве под новой вывеской.

Ранее URA.RU сообщало, что Седельников был назначен прокурором Магаданской области. Сотрудник надзорного ведомства получил повышение после того, дослужился до зампрокурора Курганской области. В мае 2022 года Седельников вышел на пенсию по выслуге лет и вернулся в Курган.