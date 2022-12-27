27 декабря 2022
26 декабря 2022

Космонавт, который дегустировал консервы в космосе, приедет в ЯНАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, консервы рыбные, питание, консервная банка
Космонавт Артемьев, который впервые попробовал на МКС ямальские консервы, посетит завод-изготовитель Фото:

Космонавт Олег Артемьев, который впервые на Международной космической станции продегустировал ямальские консервы, согласился посетить ЯНАО. Об этом он рассказал, записав видеообращение к коллективу ООО «Салехардский комбинат», сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства.

«От лица отряда космонавтов России поздравляю весь коллектив рыбоперерабатывающего предприятия ЯНАО „Салехардский комбинат“ с наступающими праздниками. В конце года традиционно принято подводить итоги. С уверенностью можно сказать, что результаты работы вашего предприятия в уходящем году были по-настоящему космическими. А новый 2023 год станет прекрасным стартом для высоких достижений и интересных проектов. Желаю вам благополучия, добрых перемен, далеко идущих планов и красивой мечты. Любви, добра и здоровья в Новом году. Со мной в полете был флажок Салехарда, и когда мы к вам приедем в гости, то обязательно я вам его вручу», — сказал космонавт.

Ранее сообщалось, что Олега Артемьева пригласили на завод- изготовитель. Представители предприятия предложили космонавту лично ознакомиться с новой продукцией.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Космонавт Олег Артемьев, который впервые на Международной космической станции продегустировал ямальские консервы, согласился посетить ЯНАО. Об этом он рассказал, записав видеообращение к коллективу ООО «Салехардский комбинат», сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства. «От лица отряда космонавтов России поздравляю весь коллектив рыбоперерабатывающего предприятия ЯНАО „Салехардский комбинат“ с наступающими праздниками. В конце года традиционно принято подводить итоги. С уверенностью можно сказать, что результаты работы вашего предприятия в уходящем году были по-настоящему космическими. А новый 2023 год станет прекрасным стартом для высоких достижений и интересных проектов. Желаю вам благополучия, добрых перемен, далеко идущих планов и красивой мечты. Любви, добра и здоровья в Новом году. Со мной в полете был флажок Салехарда, и когда мы к вам приедем в гости, то обязательно я вам его вручу», — сказал космонавт. Ранее сообщалось, что Олега Артемьева пригласили на завод- изготовитель. Представители предприятия предложили космонавту лично ознакомиться с новой продукцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...