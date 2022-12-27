Космонавт, который дегустировал консервы в космосе, приедет в ЯНАО. Видео

28 декабря 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Космонавт Артемьев, который впервые попробовал на МКС ямальские консервы, посетит завод-изготовитель Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Космонавт Олег Артемьев, который впервые на Международной космической станции продегустировал ямальские консервы, согласился посетить ЯНАО. Об этом он рассказал, записав видеообращение к коллективу ООО «Салехардский комбинат», сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства. «От лица отряда космонавтов России поздравляю весь коллектив рыбоперерабатывающего предприятия ЯНАО „Салехардский комбинат“ с наступающими праздниками. В конце года традиционно принято подводить итоги. С уверенностью можно сказать, что результаты работы вашего предприятия в уходящем году были по-настоящему космическими. А новый 2023 год станет прекрасным стартом для высоких достижений и интересных проектов. Желаю вам благополучия, добрых перемен, далеко идущих планов и красивой мечты. Любви, добра и здоровья в Новом году. Со мной в полете был флажок Салехарда, и когда мы к вам приедем в гости, то обязательно я вам его вручу», — сказал космонавт. Ранее сообщалось, что Олега Артемьева пригласили на завод- изготовитель. Представители предприятия предложили космонавту лично ознакомиться с новой продукцией.

Космонавт Олег Артемьев, который впервые на Международной космической станции продегустировал ямальские консервы, согласился посетить ЯНАО. Об этом он рассказал, записав видеообращение к коллективу ООО «Салехардский комбинат», сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства. «От лица отряда космонавтов России поздравляю весь коллектив рыбоперерабатывающего предприятия ЯНАО „Салехардский комбинат“ с наступающими праздниками. В конце года традиционно принято подводить итоги. С уверенностью можно сказать, что результаты работы вашего предприятия в уходящем году были по-настоящему космическими. А новый 2023 год станет прекрасным стартом для высоких достижений и интересных проектов. Желаю вам благополучия, добрых перемен, далеко идущих планов и красивой мечты. Любви, добра и здоровья в Новом году. Со мной в полете был флажок Салехарда, и когда мы к вам приедем в гости, то обязательно я вам его вручу», — сказал космонавт. Ранее сообщалось, что Олега Артемьева пригласили на завод- изготовитель. Представители предприятия предложили космонавту лично ознакомиться с новой продукцией.