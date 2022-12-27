27 декабря 2022

Лайфхаки для тюменцев: как пережить новогоднюю ночь, сохранив здоровье

Тюменские медики дали советы о праздновании Нового года без последствий
© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционный арфовый концерт в честь Дня всех влюбленных. Екатеринбург, шампанское, фрукты, романтический ужин
Чтобы праздник прошел без последствий, стоит следить за тем, что вы пьете и едите Фото:

Чтобы 1 января не пожалеть о том, как прошло празднование Нового года, не стоит покупать спиртное с рук и «нагуливать аппетит» перед тем, как сесть за стол, чтобы затем съесть больше. Такие советы тюменцам дали медики областных больниц.

Одна из главных опасностей любого застолья — это последующая интоксикация от употребления алкоголя. А если спиртное окажется фальсифицированным, то праздник закончится трагедией, отметили медики.

«Метиловый спирт визуально и по запаху не отличается от этилового, чем пользуются подпольные производители. Употребившие этот яд погибают в 98% случаев. Количество летальных исходов резко увеличивается в праздники», — рассказал URA.RU психиатр-нарколог Областной клинической психиатрической больницы Кирилл Шатунов.

По его словам, определить, что человек отравился суррогатом, сложно: с виду его состояние похоже на сильное опьянение, с тошнотой и головной болью. Через несколько часов могут посинеть слизистые, покраснеть кожа, подняться температура, начаться судороги, проблемы с сердцем и помутнение сознания.

Смерть чаще всего наступает спустя несколько дней, от почечной недостаточности. Чтобы не стать жертвой «паленого» алкоголя тюменцам советуют:

  • не покупать спиртное с рук, без акцизных марок, с плохой упаковкой и сомнительным запахом;
  • не пить разбавленный спирт, предназначенный для технических целей, а также жидкости для дезинфекции, мытья окон и прочего.

Также последствием новогодней ночи может стать переедание. Не стоит стремиться съесть все блюда, отметили медики. Вот советы, которые тюменцам дала заведующая отделением профилактики «Городской поликлиники №17» Тюмени Любовь Путрова:

  • не нужно сидеть на диете перед праздником;
  • за сутки до застолья не ешьте жирное, жареное, копченое — это облегчит работу печени и поджелудочной железы;
  • готовить лучше знакомые, а не экзотические блюда;
  • соблюдайте правило «одной тарелки»: в начале вечера положите себе все, что захотите, но по чуть-чуть, и больше не добавляйте угощения;
  • не ешьте несколько часов без перерыва.

Как ранее писало URA.RU, в январе 2022 года в Тюменской области и ХМАО произошла серия смертельных отравлений суррогатным алкоголем. Виновниками признали продавцов «паленой» водки. Суды над частью фигурантов продолжаются, другие уже получили свои сроки.

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Чтобы 1 января не пожалеть о том, как прошло празднование Нового года, не стоит покупать спиртное с рук и «нагуливать аппетит» перед тем, как сесть за стол, чтобы затем съесть больше. Такие советы тюменцам дали медики областных больниц. Одна из главных опасностей любого застолья — это последующая интоксикация от употребления алкоголя. А если спиртное окажется фальсифицированным, то праздник закончится трагедией, отметили медики. «Метиловый спирт визуально и по запаху не отличается от этилового, чем пользуются подпольные производители. Употребившие этот яд погибают в 98% случаев. Количество летальных исходов резко увеличивается в праздники», — рассказал URA.RU психиатр-нарколог Областной клинической психиатрической больницы Кирилл Шатунов. По его словам, определить, что человек отравился суррогатом, сложно: с виду его состояние похоже на сильное опьянение, с тошнотой и головной болью. Через несколько часов могут посинеть слизистые, покраснеть кожа, подняться температура, начаться судороги, проблемы с сердцем и помутнение сознания. Смерть чаще всего наступает спустя несколько дней, от почечной недостаточности. Чтобы не стать жертвой «паленого» алкоголя тюменцам советуют: Также последствием новогодней ночи может стать переедание. Не стоит стремиться съесть все блюда, отметили медики. Вот советы, которые тюменцам дала заведующая отделением профилактики «Городской поликлиники №17» Тюмени Любовь Путрова: Как ранее писало URA.RU, в январе 2022 года в Тюменской области и ХМАО произошла серия смертельных отравлений суррогатным алкоголем. Виновниками признали продавцов «паленой» водки. Суды над частью фигурантов продолжаются, другие уже получили свои сроки.
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