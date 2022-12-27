Мэрия срочно собирает курганских перевозчиков

28 декабря 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Встреча в мэрии назначена на 29 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU В мэрии Кургана 29 декабря пройдут встречи с перевозчиками, которые проиграли в конкурсе, связанном с распределением новых автобусных маршрутов. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с мэрией и сферой перевозок. «Мэр Елена Ситникова собирает перевозчиков, которые не выиграли конкурсы на новые маршруты. В мэрии поняли, что с 3 января на линии не будет необходимого числа автобусов, и сейчас власти пытаются как-то задействовать тех, кто проиграл», — рассказал URA.RU источник, связанный с мэрией. Инсайдер, связанный со сферой перевозок, подтвердил URA.RU эту информацию. Он объяснил, что мэрия будет встречаться с каждым перевозчиком отдельно. При этом, по его словам, представители власти не объяснили цель встречи. URA.RU отправило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. В мэрии URA.RU объяснили, что это будет обычная рабочая встреча. С 3 января в Кургане, по плану, должны начать работу 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый . Победителей конкурсов определили в декабре. Часть перевозчиков считает, что у победителей не хватит автобусов для новых маршрутов, поэтому некоторые маршруты отдадут проигравшей стороне. Один из перевозчиков, победивших в конкурсе, уклонился от подписания контракта, связанного с 12 новыми маршрутами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В мэрии Кургана 29 декабря пройдут встречи с перевозчиками, которые проиграли в конкурсе, связанном с распределением новых автобусных маршрутов. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с мэрией и сферой перевозок. «Мэр Елена Ситникова собирает перевозчиков, которые не выиграли конкурсы на новые маршруты. В мэрии поняли, что с 3 января на линии не будет необходимого числа автобусов, и сейчас власти пытаются как-то задействовать тех, кто проиграл», — рассказал URA.RU источник, связанный с мэрией. Инсайдер, связанный со сферой перевозок, подтвердил URA.RU эту информацию. Он объяснил, что мэрия будет встречаться с каждым перевозчиком отдельно. При этом, по его словам, представители власти не объяснили цель встречи. URA.RU отправило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. В мэрии URA.RU объяснили, что это будет обычная рабочая встреча. С 3 января в Кургане, по плану, должны начать работу 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. Победителей конкурсов определили в декабре. Часть перевозчиков считает, что у победителей не хватит автобусов для новых маршрутов, поэтому некоторые маршруты отдадут проигравшей стороне. Один из перевозчиков, победивших в конкурсе, уклонился от подписания контракта, связанного с 12 новыми маршрутами.