В Кургане сорвались переговоры мэрии с автобусными перевозчиками

29 декабря 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Автобусным перевозчикам предложили войти в состав компаний-победителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Представители мэрии Кургана не смогли договориться с перевозчиками, которые проиграли в конкурсе, связанном с новыми автобусными маршрутами. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с мэрией и сферой перевозок. «Стороны ни к чему не пришли. Власти предлагали проигравшим конкурсы компаниям уйти в организации, которые выиграли маршруты. Но проигравшие перевозчики отказались и ушли. Поэтому до сих пор не ясно, как с 3 января власти планируют запускать новые маршруты», — рассказал источник, связанный с администрацией. Другой источник URA.RU, связанный со сферой перевозок, подтвердил, что проигравшим организациям предлагали войти в состав компаний-победителей. Он добавил, что представители мэрии не дали перевозчикам возможности высказать какие-то встречные предложения. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. Планируется, что в Кургане с 3 января начнут работу 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый . Победителей конкурса, связанного с новыми маршрутами определили в декабре, но один из них уже уклонился от подписания контракта по 12 рейсам. Некоторые перевозчики считают, что у победителей не хватит автобусов для новых маршрутов.

Представители мэрии Кургана не смогли договориться с перевозчиками, которые проиграли в конкурсе, связанном с новыми автобусными маршрутами. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с мэрией и сферой перевозок. «Стороны ни к чему не пришли. Власти предлагали проигравшим конкурсы компаниям уйти в организации, которые выиграли маршруты. Но проигравшие перевозчики отказались и ушли. Поэтому до сих пор не ясно, как с 3 января власти планируют запускать новые маршруты», — рассказал источник, связанный с администрацией. Другой источник URA.RU, связанный со сферой перевозок, подтвердил, что проигравшим организациям предлагали войти в состав компаний-победителей. Он добавил, что представители мэрии не дали перевозчикам возможности высказать какие-то встречные предложения. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. Планируется, что в Кургане с 3 января начнут работу 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. Победителей конкурса, связанного с новыми маршрутами определили в декабре, но один из них уже уклонился от подписания контракта по 12 рейсам. Некоторые перевозчики считают, что у победителей не хватит автобусов для новых маршрутов.