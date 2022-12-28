28 декабря 2022

Тюменцев кормят продуктами неизвестного качества и происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего вопросов вызывает качество молочной продукции Фото:

Тюменцам на стол регулярно попадают продукты, качество и происхождение которых не подтверждено. Эту информацию озвучили специалисты регионального управления Россельхознадзора. Они отозвали 37 деклараций соответствия на продукты животного происхождения и корма для животных, которые производят в «тюменской матрешке».

«Продукцию исследовали в лабораториях, которых не существует. Это называется „фантомная лаборатория“ — она есть в документах, но отсутствует по указанному адресу. Декларации от таких лабораторий недействительны», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Нарушения выявили при проверке данных на портале «Росаккредитация». Больше всего нарушений у производителей молочной продукции — они подделали 26 деклараций.

Ранее URA.RU рассказало, как тюменский производитель подделал документы на блины с начинкой. Единственной мерой воздействия у инспекторов Россельхознадзора сейчас являются уведомления о недопущении нарушений. Все прочие методы, как и очные проверки, с марта 2020 года запрещены. Это связано с объявлением ВОЗ пандемии новой коронавирусной инфекции.

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Тюменцам на стол регулярно попадают продукты, качество и происхождение которых не подтверждено. Эту информацию озвучили специалисты регионального управления Россельхознадзора. Они отозвали 37 деклараций соответствия на продукты животного происхождения и корма для животных, которые производят в «тюменской матрешке». «Продукцию исследовали в лабораториях, которых не существует. Это называется „фантомная лаборатория“ — она есть в документах, но отсутствует по указанному адресу. Декларации от таких лабораторий недействительны», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Нарушения выявили при проверке данных на портале «Росаккредитация». Больше всего нарушений у производителей молочной продукции — они подделали 26 деклараций. Ранее URA.RU рассказало, как тюменский производитель подделал документы на блины с начинкой. Единственной мерой воздействия у инспекторов Россельхознадзора сейчас являются уведомления о недопущении нарушений. Все прочие методы, как и очные проверки, с марта 2020 года запрещены. Это связано с объявлением ВОЗ пандемии новой коронавирусной инфекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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