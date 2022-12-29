Управкомпании Кургана оштрафовали на сотни тысяч рублей

Штрафы выписали представителям двух компаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представителям двух управкомпаний выписали три штрафа, размер каждого из которых — 125 тысяч рублей. Об этом представители областной Госжилинспекции сообщили в своем telegram-канале.

«За прошедшую неделю, с 26 по 30 декабря, в Государственной жилищной инспекции Курганской области рассмотрены дела об административных правонарушениях, вынесено три постановления о привлечении к административной ответственности. По всем делам назначены административные наказания в виде штрафов в размере 125 000 рублей каждый», — указано в сообщении.

Два штрафа должны будут выплатить представители компании «Восток-Центр». Эти штрафы выписали из-за того, что в двух домах были затоплены подвалы, а подъезды находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. В одном из этих домов также протекала крыша, а на территории дома не были убраны мусор и сухая листва. Также были оштрафованы представители муниципального предприятия «Прометей». В двух их домах были затоплены подвалы. Один из подвалов нельзя было закрыть из-за отсутствия запирающего устройства.

Неделей ранее компанию «Прометей» оштрафовали на такую же сумму. Представители компаний «Новая Волна Курган» и «Интеграция+» тогда получили предупреждения.