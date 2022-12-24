Курганские управкомпании оштрафовали за невыполнение обязанностей

Управляющие компании в Кургане оштрафовали за нарушение обязательных требований к содержанию общего имущества собственников в многоквартирных домах. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«За прошедшую неделю вынесено три постановления о привлечении к административной ответственности. ООО „Новая Волна Курган“ и директор ООО „Интеграция+“ получили предупреждения за нарушение обязательных требований к содержанию общего имущества собственников в многоквартирных домах по ул. Ленина, 21 и ул. Ленина, 30а. МУП „Прометей“ назначен штраф в размере 125 000 рублей за ненадлежащее содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме по ул. Станционная, 31», — сообщает жилищная инспекция.
Ранее URA.RU писало, что курганской управляющей компании дали время на устранение недоработок, связанных с уборкой дворов. Мэр Кургана Елена Ситникова предупредила, что если ситуация не изменится, то нарушителю будет выписан штраф.
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