01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

В Кургане нашли молодую мать двоих детей, пропавшую в декабре

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время самоизоляции. Курган, прохожие, ул красина
Молодая мать двоих детей, пропавшая в Кургане, нашлась Фото:

Молодую мать двоих детей, пропавшую в Кургане 28 декабря, нашли. Об этом сообщил автор поста о пропаже женщины Алексей Макеев в социальной сети «ВКонтакте».

«Все, нашлась», — написал он в комментарии под постом в паблике «Инцидент Курган». О подробностях мужчина не рассказал. Посты о пропаже молодой женщины были также размещены в различных группах «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане разыскивали мать, у которой дома остались двое маленьких детей. Двадцатилетняя женщина ушлa из дoмa перед Новым годом и пpoпaлa, помочь с ее поисками просили волонтеров.

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Молодую мать двоих детей, пропавшую в Кургане 28 декабря, нашли. Об этом сообщил автор поста о пропаже женщины Алексей Макеев в социальной сети «ВКонтакте». «Все, нашлась», — написал он в комментарии под постом в паблике «Инцидент Курган». О подробностях мужчина не рассказал. Посты о пропаже молодой женщины были также размещены в различных группах «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане разыскивали мать, у которой дома остались двое маленьких детей. Двадцатилетняя женщина ушлa из дoмa перед Новым годом и пpoпaлa, помочь с ее поисками просили волонтеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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