Молодая мать двоих детей, пропавшая в Кургане, нашлась
Молодую мать двоих детей, пропавшую в Кургане 28 декабря, нашли. Об этом сообщил автор поста о пропаже женщины Алексей Макеев в социальной сети «ВКонтакте».
«Все, нашлась», — написал он в комментарии под постом в паблике «Инцидент Курган». О подробностях мужчина не рассказал. Посты о пропаже молодой женщины были также размещены в различных группах «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что в Кургане разыскивали мать, у которой дома остались двое маленьких детей. Двадцатилетняя женщина ушлa из дoмa перед Новым годом и пpoпaлa, помочь с ее поисками просили волонтеров.
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