В Кургане нашли молодую мать двоих детей, пропавшую в декабре

02 января 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Молодая мать двоих детей, пропавшая в Кургане, нашлась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Молодую мать двоих детей, пропавшую в Кургане 28 декабря, нашли. Об этом сообщил автор поста о пропаже женщины Алексей Макеев в социальной сети «ВКонтакте». «Все, нашлась», — написал он в комментарии под постом в паблике «Инцидент Курган». О подробностях мужчина не рассказал. Посты о пропаже молодой женщины были также размещены в различных группах «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане разыскивали мать, у которой дома остались двое маленьких детей. Двадцатилетняя женщина ушлa из дoмa перед Новым годом и пpoпaлa, помочь с ее поисками просили волонтеров.

Молодую мать двоих детей, пропавшую в Кургане 28 декабря, нашли. Об этом сообщил автор поста о пропаже женщины Алексей Макеев в социальной сети «ВКонтакте». «Все, нашлась», — написал он в комментарии под постом в паблике «Инцидент Курган». О подробностях мужчина не рассказал. Посты о пропаже молодой женщины были также размещены в различных группах «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане разыскивали мать, у которой дома остались двое маленьких детей. Двадцатилетняя женщина ушлa из дoмa перед Новым годом и пpoпaлa, помочь с ее поисками просили волонтеров.