В Германии военный самолет обстреляли пиротехникой

В городе Целле, в Германии, неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. Об этом сообщили местные СМИ.
Отмечается, что происшествие произошло на авиабазе 26 сентября. Тогда неизвестные злоумышленники не попали в самолет. Экипаж заметил вспышку и громкий хлопок, а позже доложили информацию диспетчерам. Об этом сообщал Der Spiegel.
На место происшествия прибыли полицейские и военные жандармы. После проверки прилегающей к авиабазе территории злоумышленники не были найдены. Полиция возбудила дело, которое может привести к тюремному заключению или крупному штрафу.
В составе Люфтваффе сейчас находятся шесть самолетов C-130. Они используются вместе с более крупными A400M для переброски войск и гуманитарных операциях, в том числе для сброса помощи в секторе Газа.
