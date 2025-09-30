В Германии военный самолет обстреляли пиротехникой

Экипаж увидел вспышку и услышал хлопок, указано в материале (архивное фото)
Экипаж увидел вспышку и услышал хлопок, указано в материале (архивное фото)

В городе Целле, в Германии, неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. Об этом сообщили местные СМИ.

Отмечается, что происшествие произошло на авиабазе 26 сентября. Тогда неизвестные злоумышленники не попали в самолет. Экипаж заметил вспышку и громкий хлопок, а позже доложили информацию диспетчерам. Об этом сообщал Der Spiegel.

На место происшествия прибыли полицейские и военные жандармы. После проверки прилегающей к авиабазе территории злоумышленники не были найдены. Полиция возбудила дело, которое может привести к тюремному заключению или крупному штрафу.

В составе Люфтваффе сейчас находятся шесть самолетов C-130. Они используются вместе с более крупными A400M для переброски войск и гуманитарных операциях, в том числе для сброса помощи в секторе Газа.

