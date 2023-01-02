02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Курганцам показывают первую часть «Аватара» по цене нового фильма. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинотеатр Ультрасинема. Курган, кинотеатр, ультрасинема
Стоимость билета на первую часть «Аватара» в курганском кинотеатре составила 300 рублей Фото:

В курганском кинотеатре Ultra Cinema показывают первую часть американского фильма «Аватар». Стоимость билета составляет 300 рублей. Данная информация размещена на официальном сайте местного кинотеатра.

«Первая часть фильма Джеймса Кэмерона „Аватар“ выходит в вечернем 3D-сеансе в 21:45. Стоимость билета составляет 300 рублей. Продолжительность фильма около двух часов и 40 минут», — указано в сообщении на сайте.

По информации из открытых источников, фильм «Аватар» вышел в 2009 году и к 2023 году собрал в прокате около трех миллиардов долларов. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске закрытый из-за санкций кинотеатр запустил подпольный показ новой части «Аватара». Там цена билета на сеанс составляет от 350 рублей.

В курганском кинотеатре показывают первую часть самого кассового фильма в истории кино

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В курганском кинотеатре Ultra Cinema показывают первую часть американского фильма «Аватар». Стоимость билета составляет 300 рублей. Данная информация размещена на официальном сайте местного кинотеатра. «Первая часть фильма Джеймса Кэмерона „Аватар“ выходит в вечернем 3D-сеансе в 21:45. Стоимость билета составляет 300 рублей. Продолжительность фильма около двух часов и 40 минут», — указано в сообщении на сайте. По информации из открытых источников, фильм «Аватар» вышел в 2009 году и к 2023 году собрал в прокате около трех миллиардов долларов. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске закрытый из-за санкций кинотеатр запустил подпольный показ новой части «Аватара». Там цена билета на сеанс составляет от 350 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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