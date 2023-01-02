Курганцам показывают первую часть «Аватара» по цене нового фильма. Скрин

03 января 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Стоимость билета на первую часть «Аватара» в курганском кинотеатре составила 300 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском кинотеатре Ultra Cinema показывают первую часть американского фильма «Аватар». Стоимость билета составляет 300 рублей. Данная информация размещена на официальном сайте местного кинотеатра. «Первая часть фильма Джеймса Кэмерона „Аватар“ выходит в вечернем 3D-сеансе в 21:45. Стоимость билета составляет 300 рублей. Продолжительность фильма около двух часов и 40 минут», — указано в сообщении на сайте. По информации из открытых источников, фильм «Аватар» вышел в 2009 году и к 2023 году собрал в прокате около трех миллиардов долларов. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске закрытый из-за санкций кинотеатр запустил подпольный показ новой части «Аватара». Там цена билета на сеанс составляет от 350 рублей. В курганском кинотеатре показывают первую часть самого кассового фильма в истории кино Скрин: сайт сети кинотеатров «ULTRA CINEMA»

В курганском кинотеатре Ultra Cinema показывают первую часть американского фильма «Аватар». Стоимость билета составляет 300 рублей. Данная информация размещена на официальном сайте местного кинотеатра. «Первая часть фильма Джеймса Кэмерона „Аватар“ выходит в вечернем 3D-сеансе в 21:45. Стоимость билета составляет 300 рублей. Продолжительность фильма около двух часов и 40 минут», — указано в сообщении на сайте. По информации из открытых источников, фильм «Аватар» вышел в 2009 году и к 2023 году собрал в прокате около трех миллиардов долларов. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске закрытый из-за санкций кинотеатр запустил подпольный показ новой части «Аватара». Там цена билета на сеанс составляет от 350 рублей.