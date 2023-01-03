После смертельного ДТП на курганской трассе следователи возбудили уголовное дело

04 января 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии на федеральной трассе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области после аварии на трассе «Иртыш» в Лебяжьевском округе, в которой погибли три человека, следователи возбудили уголовное дело. Информация опубликована на сайте УМВД России по Курганской области. «Следователем межмуниципального отдела МВД России „Макушинский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“. Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. ДТП со смертельным исходом произошло 3 января на 343 километре трассы «Иртыш». По данным курганского УМВД, 39-летний водитель не справился с управлением автомобиля ВАЗ 21099. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet Lacetti. За рулем иномарки находился 36-летний житель Тюменской области. В результате ДТП водитель ВАЗа, а также его пассажиры — 41-летняя женщина и 15-летний подросток — от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир — 8-летний мальчик — получил травмы и был госпитализирован.

В Курганской области после аварии на трассе «Иртыш» в Лебяжьевском округе, в которой погибли три человека, следователи возбудили уголовное дело. Информация опубликована на сайте УМВД России по Курганской области. «Следователем межмуниципального отдела МВД России „Макушинский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“. Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. ДТП со смертельным исходом произошло 3 января на 343 километре трассы «Иртыш». По данным курганского УМВД, 39-летний водитель не справился с управлением автомобиля ВАЗ 21099. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet Lacetti. За рулем иномарки находился 36-летний житель Тюменской области. В результате ДТП водитель ВАЗа, а также его пассажиры — 41-летняя женщина и 15-летний подросток — от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир — 8-летний мальчик — получил травмы и был госпитализирован.