Водители боятся вылететь на обочину из-за опасного ледяного наката на курганской трассе

Водители Курганской области опасаются, что из-за образовавшегося ледяного наката на автодороге региона их автомобиль может вылететь с трассы. Жалоба опубликована на портале обратись.
«На автомобильной дороге регионального значения Каргаполье — Зауральская, Долгая в связи с погодными условиями установился ледяной накат (более 30 мм) с проталинами. Это затрудняет движение, при скорости 50 км/ч автомобиль начинает забрасывать то на обочину, то на встречную полосу. Это может привести к серьезному ДТП», — пишут водители.
Автовладельцы указывают, что по указанной дороге передвигаются школьные автобусы. Жители Курганской области просят принять меры.
Корреспондент URA.RU направил запрос в управление автодорог депстроя региона с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
О том, что жителей Кургана возмутило состояние дорог, URA.RU писало ранее. Водители были недовольны заваленным снегом дорожным покрытием и наличием реагентов.
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