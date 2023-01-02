02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

Водители боятся вылететь на обочину из-за опасного ледяного наката на курганской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кунгура. Пермский край, путешествие, зеркало заднего вида, зимняя дорога, трасса
Курганские водители переживают за свою безопасность Фото:

Водители Курганской области опасаются, что из-за образовавшегося ледяного наката на автодороге региона их автомобиль может вылететь с трассы. Жалоба опубликована на портале обратись.

«На автомобильной дороге регионального значения Каргаполье — Зауральская, Долгая в связи с погодными условиями установился ледяной накат (более 30 мм) с проталинами. Это затрудняет движение, при скорости 50 км/ч автомобиль начинает забрасывать то на обочину, то на встречную полосу. Это может привести к серьезному ДТП», — пишут водители.

Автовладельцы указывают, что по указанной дороге передвигаются школьные автобусы. Жители Курганской области просят принять меры.

Корреспондент URA.RU направил запрос в управление автодорог депстроя региона с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

О том, что жителей Кургана возмутило состояние дорог, URA.RU писало ранее. Водители были недовольны заваленным снегом дорожным покрытием и наличием реагентов.

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Водители Курганской области опасаются, что из-за образовавшегося ледяного наката на автодороге региона их автомобиль может вылететь с трассы. Жалоба опубликована на портале обратись. «На автомобильной дороге регионального значения Каргаполье — Зауральская, Долгая в связи с погодными условиями установился ледяной накат (более 30 мм) с проталинами. Это затрудняет движение, при скорости 50 км/ч автомобиль начинает забрасывать то на обочину, то на встречную полосу. Это может привести к серьезному ДТП», — пишут водители. Автовладельцы указывают, что по указанной дороге передвигаются школьные автобусы. Жители Курганской области просят принять меры. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление автодорог депстроя региона с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. О том, что жителей Кургана возмутило состояние дорог, URA.RU писало ранее. Водители были недовольны заваленным снегом дорожным покрытием и наличием реагентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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