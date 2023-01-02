Водители боятся вылететь на обочину из-за опасного ледяного наката на курганской трассе

03 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Курганские водители переживают за свою безопасность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водители Курганской области опасаются, что из-за образовавшегося ледяного наката на автодороге региона их автомобиль может вылететь с трассы. Жалоба опубликована на портале обратись. «На автомобильной дороге регионального значения Каргаполье — Зауральская, Долгая в связи с погодными условиями установился ледяной накат (более 30 мм) с проталинами. Это затрудняет движение, при скорости 50 км/ч автомобиль начинает забрасывать то на обочину, то на встречную полосу. Это может привести к серьезному ДТП», — пишут водители. Автовладельцы указывают, что по указанной дороге передвигаются школьные автобусы. Жители Курганской области просят принять меры. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление автодорог депстроя региона с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. О том, что жителей Кургана возмутило состояние дорог, URA.RU писало ранее. Водители были недовольны заваленным снегом дорожным покрытием и наличием реагентов.

Водители Курганской области опасаются, что из-за образовавшегося ледяного наката на автодороге региона их автомобиль может вылететь с трассы. Жалоба опубликована на портале обратись. «На автомобильной дороге регионального значения Каргаполье — Зауральская, Долгая в связи с погодными условиями установился ледяной накат (более 30 мм) с проталинами. Это затрудняет движение, при скорости 50 км/ч автомобиль начинает забрасывать то на обочину, то на встречную полосу. Это может привести к серьезному ДТП», — пишут водители. Автовладельцы указывают, что по указанной дороге передвигаются школьные автобусы. Жители Курганской области просят принять меры. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление автодорог депстроя региона с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. О том, что жителей Кургана возмутило состояние дорог, URA.RU писало ранее. Водители были недовольны заваленным снегом дорожным покрытием и наличием реагентов.