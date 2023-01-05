Под Курганом произошло массовое ДТП с пассажирским микроавтобусом. Фото

06 января 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают спецслужбы и сотрудники ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на шоссе Тюнина произошло массовое ДТП. Очевидцы сообщают в соцсетях, что пострадали четыре автомобиля, а также микроавтобус Mersedes. На дороге затруднено движение, на месте работают спецслужбы. «На шоссе Тюнина столкнулись сразу четыре легковые автомобиля, а также пассажирский микроавтобус Mersedes. Это маршрутка №253, курсирующая по маршруту ЦУМ — поселок КГСХА», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что на месте аварии работает реанимация и пожарные. Движение в районе поворота на поселок Керамзитный затруднено. URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД, на данным момент информация уточняется. В Кургане на шоссе Тюнина произошла массовое ДТП с участие микроавтобуса фото: группа «Типичный Курган», «ВКонтакте» На месте аварии работают пожарные и скорая, движение автомобилей затруднено скрин: группа «Инцидент/Курган», «ВКонтакте»

В Кургане на шоссе Тюнина произошло массовое ДТП. Очевидцы сообщают в соцсетях, что пострадали четыре автомобиля, а также микроавтобус Mersedes. На дороге затруднено движение, на месте работают спецслужбы. «На шоссе Тюнина столкнулись сразу четыре легковые автомобиля, а также пассажирский микроавтобус Mersedes. Это маршрутка №253, курсирующая по маршруту ЦУМ — поселок КГСХА», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что на месте аварии работает реанимация и пожарные. Движение в районе поворота на поселок Керамзитный затруднено. URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД, на данным момент информация уточняется.