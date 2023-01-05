05 января 2023
04 января 2023

Под Курганом произошло массовое ДТП с пассажирским микроавтобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, авария, гибдд, дпс
На месте происшествия работают спецслужбы и сотрудники ГИБДД Фото:

В Кургане на шоссе Тюнина произошло массовое ДТП. Очевидцы сообщают в соцсетях, что пострадали четыре автомобиля, а также микроавтобус Mersedes. На дороге затруднено движение, на месте работают спецслужбы.

«На шоссе Тюнина столкнулись сразу четыре легковые автомобиля, а также пассажирский микроавтобус Mersedes. Это маршрутка №253, курсирующая по маршруту ЦУМ — поселок КГСХА», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

Очевидцы сообщают, что на месте аварии работает реанимация и пожарные. Движение в районе поворота на поселок Керамзитный затруднено. URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД, на данным момент информация уточняется.

В Кургане на шоссе Тюнина произошла массовое ДТП с участие микроавтобуса
На месте аварии работают пожарные и скорая, движение автомобилей затруднено

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В Кургане на шоссе Тюнина произошло массовое ДТП. Очевидцы сообщают в соцсетях, что пострадали четыре автомобиля, а также микроавтобус Mersedes. На дороге затруднено движение, на месте работают спецслужбы. «На шоссе Тюнина столкнулись сразу четыре легковые автомобиля, а также пассажирский микроавтобус Mersedes. Это маршрутка №253, курсирующая по маршруту ЦУМ — поселок КГСХА», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что на месте аварии работает реанимация и пожарные. Движение в районе поворота на поселок Керамзитный затруднено. URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД, на данным момент информация уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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