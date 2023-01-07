07 января 2023
06 января 2023
05 января 2023

В Тюменской области без вести пропал мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, ледовый городок, ограждение, мужчина, ограничительная лента
Мужчина отличается худощавым телосложением Фото:

В селе Упорово (Тюменская область) пропал 39-летний мужчина. Помощь в его поисках просит оказать региональное отделение поискового отрядя «ЛизаАлерт».

«Власов Александр Анатольевич из села Упорово, 1983 года рождения. Ушел 6 января в неизвестном направлении. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза зеленые», — указано в ориентировке.

Мужчину также можно опознать по темно-синей куртке, черной толстовке, черным с бежевыми вставками спортивным штанам, черным ботинкам и такого же цвета шапке. С собой у него был черный рюкзак.

Любую информацию о мужчине можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с поисковиками «ЛизыАлерт» по телефону 8-950-491-35-42.

Фото:

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В селе Упорово (Тюменская область) пропал 39-летний мужчина. Помощь в его поисках просит оказать региональное отделение поискового отрядя «ЛизаАлерт». «Власов Александр Анатольевич из села Упорово, 1983 года рождения. Ушел 6 января в неизвестном направлении. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза зеленые», — указано в ориентировке. Мужчину также можно опознать по темно-синей куртке, черной толстовке, черным с бежевыми вставками спортивным штанам, черным ботинкам и такого же цвета шапке. С собой у него был черный рюкзак. Любую информацию о мужчине можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с поисковиками «ЛизыАлерт» по телефону 8-950-491-35-42.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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