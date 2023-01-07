В Тюменской области без вести пропал мужчина. Фото

08 января 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Мужчина отличается худощавым телосложением Фото: Екатерина Сычкова В селе Упорово (Тюменская область) пропал 39-летний мужчина. Помощь в его поисках просит оказать региональное отделение поискового отрядя «ЛизаАлерт». «Власов Александр Анатольевич из села Упорово, 1983 года рождения. Ушел 6 января в неизвестном направлении. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза зеленые», — указано в ориентировке. Мужчину также можно опознать по темно-синей куртке, черной толстовке, черным с бежевыми вставками спортивным штанам, черным ботинкам и такого же цвета шапке. С собой у него был черный рюкзак. Любую информацию о мужчине можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с поисковиками «ЛизыАлерт» по телефону 8-950-491-35-42. Фото: группа в соцсети «ВКонтакте» «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области»

В селе Упорово (Тюменская область) пропал 39-летний мужчина. Помощь в его поисках просит оказать региональное отделение поискового отрядя «ЛизаАлерт». «Власов Александр Анатольевич из села Упорово, 1983 года рождения. Ушел 6 января в неизвестном направлении. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза зеленые», — указано в ориентировке. Мужчину также можно опознать по темно-синей куртке, черной толстовке, черным с бежевыми вставками спортивным штанам, черным ботинкам и такого же цвета шапке. С собой у него был черный рюкзак. Любую информацию о мужчине можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с поисковиками «ЛизыАлерт» по телефону 8-950-491-35-42.