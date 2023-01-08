В Тюмени приставы нашли должника, записавшись к нему в автомастерскую

09 января 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

В счет уплаты алиментов приставы арестовали внедорожник должника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские приставы нашли должника по алиментам, записавшись в автомастерскую, где работает мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России. Тюменец имеет долг перед своей дочерью более чем в 600 тыс. рублей, а по адресу, указанному в исполнительном листе, не появлялся. «Сотрудник ведомства узнал, что гражданина можно разыскать в гаражах, он занимается кузовным ремонтом автомобилей. Тогда судебный пристав-исполнитель записался к специалисту на ремонт своего автомобиля. Мужчина открыл ворота и, увидев сотрудников в форме, растерялся от неожиданности — такой встречи он не ожидал», — говорится в сообщении. Мужчина объяснил, что у него нет постоянного заработка и ему нечем оплачивать алименты. А внедорожник, который находится в его собственности, должник якобы продал. Однако приставы обнаружили автомобиль на стоянке за автомастерской. Имущество арестовано и будет продано в счет погашения долга. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени по решению приставов продается за долги здание «Сибстройсервиса». Продажу провели по поручению Росимущества.

Тюменские приставы нашли должника по алиментам, записавшись в автомастерскую, где работает мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России. Тюменец имеет долг перед своей дочерью более чем в 600 тыс. рублей, а по адресу, указанному в исполнительном листе, не появлялся. «Сотрудник ведомства узнал, что гражданина можно разыскать в гаражах, он занимается кузовным ремонтом автомобилей. Тогда судебный пристав-исполнитель записался к специалисту на ремонт своего автомобиля. Мужчина открыл ворота и, увидев сотрудников в форме, растерялся от неожиданности — такой встречи он не ожидал», — говорится в сообщении. Мужчина объяснил, что у него нет постоянного заработка и ему нечем оплачивать алименты. А внедорожник, который находится в его собственности, должник якобы продал. Однако приставы обнаружили автомобиль на стоянке за автомастерской. Имущество арестовано и будет продано в счет погашения долга. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени по решению приставов продается за долги здание «Сибстройсервиса». Продажу провели по поручению Росимущества.