08 января 2023
07 января 2023

В Тюмени приставы нашли должника, записавшись к нему в автомастерскую

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения по Евгению Шурманову. Екатеринбург , судебный пристав, конвоирование, конвой, сопровождение заключенных
В счет уплаты алиментов приставы арестовали внедорожник должника Фото:

Тюменские приставы нашли должника по алиментам, записавшись в автомастерскую, где работает мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России. Тюменец имеет долг перед своей дочерью более чем в 600 тыс. рублей, а по адресу, указанному в исполнительном листе, не появлялся.

«Сотрудник ведомства узнал, что гражданина можно разыскать в гаражах, он занимается кузовным ремонтом автомобилей. Тогда судебный пристав-исполнитель записался к специалисту на ремонт своего автомобиля. Мужчина открыл ворота и, увидев сотрудников в форме, растерялся от неожиданности — такой встречи он не ожидал», — говорится в сообщении.

Мужчина объяснил, что у него нет постоянного заработка и ему нечем оплачивать алименты. А внедорожник, который находится в его собственности, должник якобы продал. Однако приставы обнаружили автомобиль на стоянке за автомастерской. Имущество арестовано и будет продано в счет погашения долга.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени по решению приставов продается за долги здание «Сибстройсервиса». Продажу провели по поручению Росимущества.

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Тюменские приставы нашли должника по алиментам, записавшись в автомастерскую, где работает мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России. Тюменец имеет долг перед своей дочерью более чем в 600 тыс. рублей, а по адресу, указанному в исполнительном листе, не появлялся. «Сотрудник ведомства узнал, что гражданина можно разыскать в гаражах, он занимается кузовным ремонтом автомобилей. Тогда судебный пристав-исполнитель записался к специалисту на ремонт своего автомобиля. Мужчина открыл ворота и, увидев сотрудников в форме, растерялся от неожиданности — такой встречи он не ожидал», — говорится в сообщении. Мужчина объяснил, что у него нет постоянного заработка и ему нечем оплачивать алименты. А внедорожник, который находится в его собственности, должник якобы продал. Однако приставы обнаружили автомобиль на стоянке за автомастерской. Имущество арестовано и будет продано в счет погашения долга. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени по решению приставов продается за долги здание «Сибстройсервиса». Продажу провели по поручению Росимущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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