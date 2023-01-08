Леонид Якубович объявил тюменца победителем рождественского выпуска шоу
Тюменец Алексей Лепокуров стал победителем рождественского выпуска шоу «Поле чудес». Эфир программы был показан 6 января на «Первом канале». Мужчина отгадал слово «отупение» и на полученные баллы выбрал себе приз — ноутбук.
«И перед нами победитель! Алексей Лепокуров, город Тюмень», — объявил в финале выпуска ведущий «Поле Чудес» Леонид Якубович.
Тюменец смог отгадать слово «отупение». Оно стало ответом на вопрос о том, о каком побочном эффекте русских бань предупреждали европейцев доктора.
За игру Алексей Лепокуров набрал 3600 очков. На них он выбрал себе в подарок ноутбук. От суперигры, предложенной ведущим, тюменец отказался.
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