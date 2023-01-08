Петербуржец сделал карту новых маршрутов автобусов в Кургане

Новые маршруты запустили в Кургане 3 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Житель Санкт-Петербурга, соавтор рейтинга общественного транспорта городов России Юрий Сурнин бесплатно сделал карту со схемой , на которой отражены новые автобусные маршруты Кургана, а также старые, которые все еще действуют. Об этом URA.RU рассказал Сурнин, который является руководителем группы планирования общественного транспорта копании Simetra.

«Это не новая транспортная схема Кургана, к ней Курган придет в 2027 году, если опираться чисто на документы. На схеме лишь промежуточный вариант того, какой бардак творится сейчас, пока старые маршруты не отменены, а новые уже введены, хотя и не все. Схему сделал из профессионального интереса, так как не смог найти ни одной официальной схемы на реформенный период. На такую схему уходит около трех-четырех дней непрерывной работы», — сообщил Сурнин URA.RU.

По его словам, Курган давно находится в поле зрения транспортников, как один из самых плохих по качеству общественного транспорта в стране, поэтому городу давно была нужна реформа. Сурнину, как специалисту, пример Кургана интересен тем, что мэрия пытается сама разобраться в проблеме «полюбовно договорившись с частными перевозчиками», и за этим интересно и поучительно наблюдать. По его словам, посыл у реформы с переходом на регулируемый тариф правильный, но пока первые ее дни показывают, как непросто работать с предпринимателями. О том, как закончится реформа, по его мнению, можно будет судить ближе к весне.

В 2023 году в Кургане началась транспортная реформа. В первые дни реформы в городе вырос спрос на услуги такси. Планируется, что 40 новых маршрутов постепенно заменят 51 старый. По словам перевозчиков, кардинальные изменения в лучшую сторону будут заметны к концу года.

На карте указаны новые маршруты и старые, которые еще действуют Автор: Юрий Сурнин