09 января 2023

Академик Сивков предупредил о проблеме ВСУ с техникой

Академик Сивков: на Украине закончились советские танки
© Служба новостей «URA.RU»
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У Украины не осталось собственной техники, считает Константин Сивков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставка Украине из стран Запада иностранных танков и боевых машин пехоты (БМП) говорит о том, что у ВСУ закончилась своя техника, оставшаяся со времен Советского Союза. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

«Сам факт поставки этой бронетехники говорит о многом. Это то, что на Украине своей техники не осталось, которую можно было бы отремонтировать. И они хотят получить хотя бы такое», — объяснил Константин Сивков.

По словам действительного академика, запасы танков времен Советского союза закончились и на Западе. «Это также говорит о том, что запасы танков советского производства окончательно исчерпаны и на Западе. И больше просто нечего поставлять», — подчеркнул Сивков.

На сайте Белого дома появилась информация о готовности США поставить на Украину БМП Bradley. Германия намерена отправить БМП Marder и дополнительные батареи ПВО Patriot. Франция собирается впервые поставить на Украину разработанные на Западе колесные танки AMX-10 RC. Ранее советские танки Киеву поставляла Польша. Америка направляла Т-72, 250 БТР M1117, бронекатеры, дроны Phoenix Ghos. Директор центра анализа стратегий и технологий, военный аналитик Руслан Пухов объяснял, что ВСУ используют в боевых действиях советские танки либо их клоны.

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Поставка Украине из стран Запада иностранных танков и боевых машин пехоты (БМП) говорит о том, что у ВСУ закончилась своя техника, оставшаяся со времен Советского Союза. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Сам факт поставки этой бронетехники говорит о многом. Это то, что на Украине своей техники не осталось, которую можно было бы отремонтировать. И они хотят получить хотя бы такое», — объяснил Константин Сивков. По словам действительного академика, запасы танков времен Советского союза закончились и на Западе. «Это также говорит о том, что запасы танков советского производства окончательно исчерпаны и на Западе. И больше просто нечего поставлять», — подчеркнул Сивков. На сайте Белого дома появилась информация о готовности США поставить на Украину БМП Bradley. Германия намерена отправить БМП Marder и дополнительные батареи ПВО Patriot. Франция собирается впервые поставить на Украину разработанные на Западе колесные танки AMX-10 RC. Ранее советские танки Киеву поставляла Польша. Америка направляла Т-72, 250 БТР M1117, бронекатеры, дроны Phoenix Ghos. Директор центра анализа стратегий и технологий, военный аналитик Руслан Пухов объяснял, что ВСУ используют в боевых действиях советские танки либо их клоны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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