Академик Сивков предупредил о проблеме ВСУ с техникой

Академик Сивков: на Украине закончились советские танки

10 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

У Украины не осталось собственной техники, считает Константин Сивков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка Украине из стран Запада иностранных танков и боевых машин пехоты (БМП) говорит о том, что у ВСУ закончилась своя техника, оставшаяся со времен Советского Союза. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Сам факт поставки этой бронетехники говорит о многом. Это то, что на Украине своей техники не осталось, которую можно было бы отремонтировать. И они хотят получить хотя бы такое», — объяснил Константин Сивков. По словам действительного академика, запасы танков времен Советского союза закончились и на Западе. «Это также говорит о том, что запасы танков советского производства окончательно исчерпаны и на Западе. И больше просто нечего поставлять», — подчеркнул Сивков. На сайте Белого дома появилась информация о готовности США поставить на Украину БМП Bradley. Германия намерена отправить БМП Marder и дополнительные батареи ПВО Patriot. Франция собирается впервые поставить на Украину разработанные на Западе колесные танки AMX-10 RC. Ранее советские танки Киеву поставляла Польша. Америка направляла Т-72, 250 БТР M1117, бронекатеры, дроны Phoenix Ghos. Директор центра анализа стратегий и технологий, военный аналитик Руслан Пухов объяснял, что ВСУ используют в боевых действиях советские танки либо их клоны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставка Украине из стран Запада иностранных танков и боевых машин пехоты (БМП) говорит о том, что у ВСУ закончилась своя техника, оставшаяся со времен Советского Союза. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Сам факт поставки этой бронетехники говорит о многом. Это то, что на Украине своей техники не осталось, которую можно было бы отремонтировать. И они хотят получить хотя бы такое», — объяснил Константин Сивков. По словам действительного академика, запасы танков времен Советского союза закончились и на Западе. «Это также говорит о том, что запасы танков советского производства окончательно исчерпаны и на Западе. И больше просто нечего поставлять», — подчеркнул Сивков. На сайте Белого дома появилась информация о готовности США поставить на Украину БМП Bradley. Германия намерена отправить БМП Marder и дополнительные батареи ПВО Patriot. Франция собирается впервые поставить на Украину разработанные на Западе колесные танки AMX-10 RC. Ранее советские танки Киеву поставляла Польша. Америка направляла Т-72, 250 БТР M1117, бронекатеры, дроны Phoenix Ghos. Директор центра анализа стратегий и технологий, военный аналитик Руслан Пухов объяснял, что ВСУ используют в боевых действиях советские танки либо их клоны.